مجلس شباب اللغة العربيَّة يحتفي بـ«لغة الضاد»

أقام مركز الشباب العربي في أبوظبي فعالية «أنا عربي»، أحيا فيها مجلس شباب اللغة العربيَّة اليوم العالمي «للغة الضاد»، بحضور العديد من طلبة الجامعات والشباب الشَّغوفين بلغتهم وانتمائهم العربي.

وشارك في الفعالية أعضاء من المجلس، عرَّفوا الحضور بفكرة مجلس شباب اللغة العربية ورسالته وأهدافه، وقدَّم كلٌّ منهم صورة من صور التعبير عن الذات باللغة العربيَّة؛ إذ قدَّمت جواهر العامري شعراً نبطيَّاً يقابل بيت المتنبي الخالد:



أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي... وأسمعت كلماتي من به صَمَمُ

وأبدعت سارة عابدي بلوحة خطٍّ عربي لبيت الشِّعر نفسه.



أمَّا عن التعبير باللغة العربيَّة باستخدام تطبيقات الذكاء الصِّنعي، فتحدَّث عمار سوسو عن الاختلافات والفوارق التي تظهر بين الإبداع الإنساني من جهة ومنتجات الذكاء الصِّنعي من جهة ثانية.



مقاطع مصورة

كما عُرِضت مجموعة من المقاطع المصوَّرة قدَّمها أعضاء من المجلس من جنسيَّات غير عربيَّة، كالهند واليابان، تحدَّثوا فيها عن قصصهم مع اللغة العربيَّة وما أضافته من سِمات إلى شخصيَّاتهم.

واستضافت الفعالية خبير اللغة العربيّة في مركز ألف، محمد مشهور السقَّاف، ضمن حلقة نقاشيَّة شبابيَّة حاوره فيها عضو المجلس رافي جرَّوج، وتحدَّث فيها السقَّاف عن تجربته الشخصيَّة مع اللغة العربيَّة، وعن البُعد العاطفي لهذه اللغة، وحضورها في الحياة.

وتأتي احتفالية مجلس شباب اللغة العربية في اليوم العالمي للغة العربيَّة بعد مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، ومهرجان العين للكتاب، ومؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP 28، ومهرجان الظفرة للكتاب.

ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.