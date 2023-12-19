تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرّمت دائرة الثقافة في الشارقة الفائزين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة.

وجاءت الجائزة في دورتها الحالية تحت عنوان «دور الترجمة في النقد التشكيلي الحديث».

حضر حفل التكريم عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام للجائزة، إضافة إلى الفائزين ولجنة التحكيم، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في مهرجان الفنون الإسلامية.

أهمية

وقال محمد إبراهيم القصير: «لقد عزّزت جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي على مدى أكثر من 14 عاماً حضور الجانب النقدي في الفنون التشكيلية العربية، نظراً للأهمية التي باتت تشكّلها الجائزة، وقد حظيت منذ تأسيسها برعايةٍ متواصلةٍ من قبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي رعايةٌ أسّستْ لثقافةٍ نقديةٍ متخصّصةٍ هي الأُولى من نوعها عربياً في الفنِّ التشكيلي».

وأكد مدير إدارة الشؤون الثقافية أن الجائزة مع الفائزين في الدورة الحالية تكون قد قدّمتْ للمكتبة النقدية العربية أكثر من 46 ناقداً وناقدةً بعد مشاركاتٍ واسعةٍ، موضحاً أن في كلّ دورة تستقبل الجائزة بحوثاً من الدول العربية كافة.

وتحدث القصير عن عنوان الدورة، قائلاً: «للترجمة دور حيوي كبير في الثقافة العالمية، فهي تبني أكثر من جسرٍ للتواصل، وتؤسّس لأكثر من حوارٍ بين لغة النصِّ الأصليِّ، واللغة المنقول إليها، ولا سيّما حينما تكون الترجمة مهنيّةً متخصّصةً، ومن هنا استندت هذه الدورة من الجائزة إلى الترجمة بوصفها قطاعاً أدبياً مشتركاً في العالم».

الفائزون

وهنأ الأمين العام للجائزة الفائزين في الدورة 14، بقوله: «يطيب لي هنا أن أُهنّئ الفائزين بجائزة الشارقةِ للبحثِ النقديّ التشكيليّ، وهم: شادي أبو ريدة من مِصر فائزاً بالمركزِ الأوّلِ عن بحثه ترجمةُ الفنِّ، وفنُّ الترجمة، بَيْن الإمتاعيةِ والاِمْتِناعِيَّة، ونال الناقدُ زيتوني عبدالرزاق من الجزائر المركزَ الثاني عن بحثِه الترجمةُ في النقدِ التشكيليِّ الحديث.. إشكاليةُ مصطلحٍ أم أزمةُ ترجمةٍ؟ فيما كان المركزُ الثالثُ من نصيبِ الناقد أحمد لطف الله من المغربِ عن بحثِه النقدُ التشكيليُّ العربيُّ والترجمةُ: دراسةٌ نظريةٌ وتطبيقية».

لجنة التحكيم

كما ثمّن القصير جهود لجنة التحكيم بالقول: «وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نثمّن جهود لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة، المكوّنة من: الدكتور سمير السالمي من المغرب، والدكتور معتز إسماعيل من العراق، والدكتورة هويدا صالح من مصر، فلم تألُ اللجنةُ جهداً في المتابعةِ الحثيثةِ للبحوثِ كافة المقدّمةِ للجائزة، وقد انتهتْ أعمالُها»، كما شكرَ لجنة الأمانة العامة للجائزة على ما تقوم به من جهدٍ كبيرٍ في توسيع نطاق الجائزة على مستوى الوطنِ العربيِّ، وكذلك استقبال البحوث، وتنظيم الجائزة.

وفي ختام الحفل، كرّم عبدالله العويس ومحمد القصير، الفائزين بالجائزة، ولجنة التحكيم بشهادات ودروع تذكارية.