إبداعات رشانا داردا في ضيافة السركال أفنيو

تستضيف منطقة السركال أفنيو بدبي فعاليات معرض «كونتورز» الذي يقام في آرتيستتري جاليري، وهو معرض فردي يعرض الروائع الفنية الاستثنائية للفنانة الشهيرة رشانا داردا ضمن مجموعة مميزة من العروض الفنية الرائعة، ونجح المعرض في إثارة إعجاب عشاق الفن وخبرائه على حدٍ سواء.

وسيستمر المعرض في آرتيستتري جاليري حتى 24 ديسمبر، وهو الأمر الذي يعطي فرصة رائعة لعشاق الذوق الفني الراقي للاستمتاع بروائع الفنانة الهندية راشانا داردا.

وعلى هامش «كونتورز» حاولت المبدعة راشانا داردا التعبير عن عالمها الخاص، حيث تمتزج الخطوط بين الواقع والخيال في سيمفونية رائعة من التفاصيل البصرية الآسرة.



وأبدى جميع الزوار إبهارهم بفن الرسم التفصيلي والتصوير السريالي الذي أبدعته راشانا داردا، والتي بدورها حاولت نقلهم إلى عوالم غير مستكشفة وإثارة مشاعر قوية لديهم من خلال تلك الفنون المعقدة.

وقالت راشانا: «لقد وجدت أن فن الرسم بالقلم كان بمثابة تجربة تأملية بالنسبة لي، وقد قادني شغفي باللونين الأبيض والأسود إلى إبداع غير محدود».



ومن خلال فنونها الرائعة، اصطحبت راشانا المشاهدين إلى الانطلاق في رحلة لاكتشاف الذات، والتعمق في تعقيدات التجربة الإنسانية وجمال اللحظات المشتركة.