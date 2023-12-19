«أبوظبي للغة العربية» يفتح باب المشاركة في جائزة «كنز الجيل 2024»

فتح مركز أبوظبي للغة العربية باب التسجيل للدورة الثالثة من «جائزة كنز الجيل» من شهر ديسمبر وحتى 31 مارس المقبل. وجاء الإعلان عقب اختتام الجائزة حفلها السنوي لتكريم الفائزين في دورتها الثانية تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

محطة ثقافية

وباتت كنز الجيل محطة ثقافية متميزة ينتظرها شعراء الشعر النبطي، وأصحاب الدراسات والبحوث الفلكلورية والترجمة والفنون التشكيلية، لإبراز إسهاماتهم الرائدة في إحياء التراث الثقافي الغني والمتنوع، وعرض إبداعاتهم الأدبية التراثية، وتستقبل الجائزة المشاركات، في فروعها الستة التي تشمل المجاراة الشعرية، والفنون، والدراسات والبحوث، والإصدارات الشعرية، والترجمة، والشخصية الإبداعية.

نجاح كبير

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «كنز الجيل» يأتي انطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققته في دوراتها السابقة، وجدارتها في تعزيز ثقافة الانتماء لدى الأجيال الجديدة، إذ تستمد غناها من الإضاءة على خصوصية الإرث والمخزون الأدبي والثقافي الغني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإحياء هذا الموروث وما يحمله من إلهام للأجيال الجديدة.

منارة

وأكد أن «كنز الجيل» باتت تشكل علامة متميزة في المجال الثقافي والأدبي على مستوى المنطقة، ومنارة تستقطب أبرز الإبداعات الشعرية والأدبية لنخبة المهتمين والأدباء، كما تُسهم الجائزة في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية لتعزيز اللغة العربية عبر رفد المشهد الثقافي بإنتاجات نوعية في مختلف مجالات الأدب، ودعم جهود الإبداع والتأليف والترجمة من مختلف أنحاء العالم، وقد أصبحت الجائزة ملتقى ثقافياً غنياً يجمع أركان الشعر والتراث ضمن تظاهرة ثقافية مهمة تُذكرنا بليالي الشعر التراثية الكبرى، وروائع المجاراة في العصور الذهبية للشعر العربي الأصيل.

مكانة

وتستلهم جائزة «كنز الجيل» أهدافها من أشعار الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، سعياً إلى إعلاء مكانة الشعر بوصفه مرآة للمجتمع ولما تُجسده أشعاره من مكانة في الإبداع الإماراتي والعربي، وتهدف لتوسيع الاهتمام بالشعر النبطي، لارتباطه بالوجدان العربي، وتكريم التجارب الشعرية المتميزة، ونشرها والتعريف بأصحابها، وترسيخ شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما فيه من قيم جمالية وإنسانية في الوجدان الإماراتي والعربي.

أهداف

كما تشمل أهداف الجائزة، حماية فنون التراث الشعبي لتعزيز هوية الأجيال عن طريق ربطها بشعرها وثقافتها وتراثها، والاهتمام بالفنون ذات الصلة الوثيقة بفن الشعر النبطي وباللغة العربية بوصفها وعاءً حضارياً للشعر، وبحقول الموسيقى والغناء الشعبي والرسم والخط العربي، وتكريم المبدعين والنُقاد والدارسين الجادين ونشر أعمالهم والتعريف بهم، وترجمة شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إلى اللغات الحية إضافة إلى ترجمة النصوص الشعرية النبطية المؤثرة والملهمة، ما يلتقي مع أهداف مركز أبوظبي للغة العربية.

وتتضمن شروط المشاركة في الجائزة جملة من المعايير التي تزيد من تنافسيتها، عبر تبنيها معايير محددة للنصوص والدراسات المشاركة، وآلية تقييم عادلة، وموثوقية كبيرة لدى المشاركين، وتشمل الشروط ترشيح فئة «الشخصية الإبداعية» عبر إحدى المؤسّسات الأكاديمية والبحثية والثقافية واللجنة العليا للجائزة، بينما يحقّ الترشّح لأفرع الجائزة الخمسة الباقية لكل من المبدع شخصياً، والاتحادات الأدبية، والمؤسّسات الثقافية، والجامعات، ودور النشر.

وتشمل الشروط أن يكون المترشّح قد قدّم إسهاماً فاعلاً في إثراء الحركة الشعرية أو النقدية أو الفنية المحلية والعربية وتنميتها، وأن تحقّق الأعمال المترشّحة درجة كبيرة من الأصالة والابتكار، وتمثّل إضافة حقيقية إلى الثقافة والمعرفة الإنسانية، إضافة لاحتواء العمل المقدّم المنشور على ترقيم دولي (ISBN تدمك/ ردمك) لضمان حقوق الملكية، وأن تعود أحقيتها للجائزة.

ويحقّ للمترشّح التقدّم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة، وأن تكون الأعمال المترشحة غير مشاركة في أي مسابقة أو جائزة أخرى في العام نفسه، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرع «الترجمة» و«الدراسات والبحوث» و«الشخصية الإبداعية»، كما يحقّ للجائزة نشر الأعمال المتقدّمة وفق ما تراه مناسباً.