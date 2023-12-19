مسرحية «جزيرة القمر» ترسخ قيم المحبة والسلام لدى الصغار

في الليلة الثانية من ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته السابعة عشرة، وبحضور جمهور غفير من الأطفال وعائلاتهم الكريمة، قدم مسرح خورفكان للفنون العرض المسرحي، الذي حمل عنوان «جزيرة القمر»، من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وتمثيل كل من الفنانين: خليفة بحري، محمد عبده، عبدالله أنور، حميد عبدالله، عهود الجسمي، خالد المرزوقي، جودي النبهان، محمد جاسم، منار الدين، خالد أحمد، ومحمد البلوشي.

قصة

تدور حكاية العرض، الذي تفاعل مع طروحاته جمهور الأطفال، عن جزيرة تدعى جزيرة القمر، وهي جزيرة أسطورية متخيلة، يعيش أفرادها في محبة ووئام وسلام، ويسقط على الجزيرة حجر مضيء من السماء أنارها وأسعد شعبها، وجعلهم مميزين بقدرات نادرة ليس لها مثيل، خصوصاً بوجود شخصية المعلم، كبير السن، المسؤول عن حماية الجزيرة والحجر، والذي يتصف بالحكمة والحنكة، والذي زرع الصفات الحميدة والأخلاق العالية بين أفراد الجزيرة، ومن أجل أن يرسي قواعد المساواة في تعامله مع أهل الجزيرة، ولا يفرق بينهم، يختار في كل عام شخصاً ما، ليكون هو المسؤول عن حجر القمر، وحمايته، في مبدأ سار عليه أخل الجزيرة منذ سقوط الحجر، غير أن الغرور والتكبر، الذي حملته شخصية «بلول»، ومع أنه الأقرب لأن يكون المتوج بحماية حجر القمر في ذلك الوقت، جعل من المعلم يغير خططه وأفكاره، ويعيد التفكير في الاختيار، من أجل تلقين «بلول» درساً، ليتمكن بعده من تغيير بعض صفاته، ويعود إلى سابق عهده محباً وكريماً ومتعاوناً، فبدأ المعلم بتنفيذ الخطة، وحينها شعر «بلول» بعدم رضا المعلم عنه، وغادر الجزيرة غاضباً، وقرر عدم العودة إليها.

أحداث

وتستمر حكاية «جزيرة القمر» حين تقوم بعض شخصيات الجزيرة الطيبة بالبحث عن «بلول» وإقناعه بحل سريع لمشكلته، وذلك عبر الذهاب إلى الساحر الكبير، ليروي له قصته، بهدف مساعدته للتخلص من الحالة النفسية السيئة، التي تسبب بها إحساسه بأنه لن يتوج بحماية الحجر هذا العام، وبعدها العودة إلى الجزيرة، غير أن الشر الكامن في قلب الساحر جعله يستغل حالة «بلول» ويخطط لسرقة حجر القمر، وفعلا قام الساحر بالسيطرة على الحجر، بعد أن سرقه «بلول»، ولولا حكمة المعلم بجانب ذكائه بأن استبدل الحجر بحجر آخر مزيف، الذي سرقه «بلول» من أجل إرضاء الساحر الكبير، لذهبت جزيرة القمر إلى ما لا يحمد عقباه، لتنتهي المسرحية بانتصار الخير على الشر، وعودة «بلول» إلى أحضان أهله وناسه بعد أن أقر بذنبه، ووعد بعدم العودة إليه، وما كان من المعلم إلا أن يقبل عودة «بلول» وينبهه إلى أن الفرد لا يمكنه العيش بدون الجماعة، وأنهم على الجزيرة عائلة واحدة، وهي القوة الحقيقية، التي يمتلكونها وليس الحجر، ليتوج في النهاية «بلول» بحماية الحجر لهذه السنة.

أهمية

طرح العرض العديد من الرسائل الأخلاقية لجمهور الأطفال، منها التأكيد على أهمية العائلة، ودورها في تنشئة الأفراد، باعتبارها الركيزة الأولى في بناء المجتمعات القوية والسعيدة والمتحضرة، كذلك شدد العرض على ضرورة نبذ الخلاف والاختلاف بين الناس، باعتبارهما العدو الأكبر للتقدم والتطور، وأنهما يذهبان بالمجتمعات إلى التناحر والتباعد، كذلك أراد العرض إيصال معانٍ كثيرة ومهمة للأطفال، منها الحث على التعاون، وترسيخ أسس المحبة، وعدم الوقوع في فخ الأشرار، الذين يحاولون بشتى الطرق استمالة الأشخاص الأخيار إليهم، من أجل تنفيذ مآربهم وخططهم الشريرة في السيطرة على الأفراد والمجتمعات.

رؤى متميزة

تمكن النص من صياغة حكاية درامية تعلق بها الأطفال، عبر إعمال الخيال، من خلال حكاية نأت بنفسها عن الحشو والإطالة، وعبر بناء درامي متماسك، أسهم في جذب الجمهور الصغير إليه، وتمكن المخرج من إيصال رسالة العرض عن طريق توظيف مختلف العناصر المسرحية، وتحويل لغة النص إلى لغة درامية عبر الصور والرقصات الاستعراضية، التي لم تخل أحياناً من الكوميديا الخفيفة، كذلك فإن لأداء الممثلين المتقن دوراً في جعل العرض يبتعد عن الرتابة والملل، وكان للأزياء والماكياج حضور مهم في هذا العرض، من حيث تناغمها مع الشخصيات، ولم تكن عبئاً أو ثقلاً على الممثل، كما كانت الإضاءة حاضرة في بنية العرض، وصنعت إبهاراً جميلاً غلفت العرض على طوله بأجواء أسطورية مدهشة، بالإضافة إلى الأغاني، التي عبرت عن حالات الشخصيات والجو العام للمشهد، وكانت جزءاً مهماً في تعزيز الحدث على الخشبة، معتمدة على موسيقى متميزة، لامست وجدان الأطفال وتفاعلوا معها.

صمم إضاءة هذا العرض وليد التميمي، وديكوره لعبدالرحمن الكاس، والماكياج لبسمة مبارك، والأزياء لميلانا رسول، والمؤثرات الصوتية لعلي فضل، والعمليات الإنتاجية والإدارية لعبدالرحمن صلاح، وأحمد عوني، ومساعد مخرج ماجد الصوري، وبإشراف عام من رئيس مجلس إدارة الفرقة الفنان عادل الجوهري.