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«نحن الممثلين: كل شيء إلا الحقيقة».. حقائق ومفاهيم

12/19/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر عن دار الأمان بالرباط ومنشورات الاختلاف بالجزائر ومنشورات ضفاف ببيروت كتاب «نحن الممثلين: كل شيء إلا الحقيقة» لعمرو منير دهب في حوالي 160 صفحة من القطع المتوسط.

يحاول دهب في الكتاب أن يُسقط الأقنعة ليتكشّف ما وراء الوجوه وظواهر الأشياء والمفاهيم على اختلافها من الحقائق، لكنه يستدرك أن القبض على الحقيقة المطلقة يشبه «الإمساك بتلابيب المستحيل».

يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد عن «ما قبل الحقيقة» يقول فيه: «كثيراً ما نتظاهر بما نتباهى بكونه مرونةً فائقة حين نُقرّ بأن الحقيقة نسبيّة، ولكن الحقيقة في الواقع أشدّ مراوغةً ومكراً من أن تكتفي بكونها نسبيّة وحسب، بحيث تتراءى لكلٍّ منّا وفق نظرته قياساً إلى ما يراه الآخرون، أو حتى قياساً إلى ما يراه أيٌّ منّا وهو يتقلّب في صددٍ بعينه من موقف إلى آخر. لا يجب أن نقلق عندما نكتشف أننا لم نكن ندرك الحقيقة فيما مضى، فليس في وسعنا ابتداءً أن ندرك الحقيقة في أية لحظة وهي على ما هي عليه من المكر والمراوغة والقدرة اللامتناهية على التملّص في حال توهّم الإمساك بها في لحظة يقين زائف».

تناول عمرو منير دهب الحقيقة باحثاً ومنقّباً عبر أكثر من ثلاثين عنواناً من قبيل: «حقيقة الحقيقة»، «أرجوك اكذب عليّ»، «نسخة كلٍّ منّا من الحقيقة»، «وهْم الشجاعة»، «عورة الحقيقة»، «متى نبدأ تعلُّم الكذب؟»، «الأسطورة تصنع الحقيقة» و«لا أحد أكبر من الوهم».

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