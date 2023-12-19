طفل مقيم في دبي يدخل غينيس بحفظ 342 رقماً عشوائياً في دقيقة واحدة

إنجازات متعددة يحققها الصغار والشباب والكبار الذين اتخذوا من دبي مكاناً للإقامة واستلهموا منها تحقيق الإنجازات النوعية وتحقيق الأرقام القياسية، ومنهم الطفل مصطفى عالم، المقيم في دبي، والذي سجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفظ واستدعاء 342 رقماً ثنائياً عشوائياً بدقة عالية وفي دقيقة واحدة.

وقال مصطفى عالم: «الذاكرة ليست سمة سلبية؛ بل مهارة فاعلة يمكن صقلها مثل أي مهارة أخرى، وأنصح جميع الطلاب بتدريب ذاكرتهم على الحفظ الدائم للأرقام، والأشياء المهمة الأخرى، فهذا يساعدهم كثيراً على التميز وتحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات».

وكان مصطفى عالم طالباً في التعلم المستقبلي وتم تدريبه على يد المدربة سانية عالم، التي أكدت أن مصطفى عالم، طفل مبدع حفظ واستحضر بدقة 342 رقماً ثنائياً عشوائياً في دقيقة واحدة، في كراتشي، وأبهر الحضور بموهبته.



وأضافت: إن مصطفى اعتاد تدريب الذاكرة لمساعدته في دراسته، ولكن سرعان ما تطور الأمر إلى اهتمام عميق بإظهار إمكانات تدريب الذاكرة وإثبات أنه يمكن تطويرها في أي عمر لتحقيق إنجازات استثنائية، وذلك بفضل أيضاً المثابرة على التعلم والتدريب المستمر.



وتابعت سانيا: إن إنجاز مصطفى عالم يكمن في استحضار أرقام، كانت صفراً وواحداً فقط، في دقيقة واحدة، وكانت العملية بمقام عرض رائع للسرعة الذهنية والتركيز، وكان مصطفى يحدد ويحفظ أكثر من خمسة أرقام في كل ثانية.