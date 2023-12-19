«تسع عُقد».. إبداعات لنخبة من فناني العالم

يحتضن معرض «تسع عُقد للّاوجود» أعمالاً لتسعة فنانين ومفكرين ومخرجين وباحثين عالميين من شرقي وجنوب شرقي آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.



المعرض الذي نظمه مجمع 421 للفنون بالتعاون مع معهد بومباي للتحليل والبحث النقدي (بيكار)، من تقييم رتيكا بسواس يتمحور في الانقراض المرتبط بالمناخ عن طريق أنماط مختلفة من الإنكار والإسراف حسب ما تعبر عنها العقد الفنية التسع، بهدف معاينة سبل جديدة للعيش بصورة أكثر عدلاً في ظل الأزمات الحالية التي نمرّ بها.



قطع فنية



الأعمال الفنية في أروقة المعرض تشرئب الحواس في فضاء من الأضواء والأصوات والقطع الفنية الناطقة، والتي تخبر الزائر بالقصة بلغة صامتة، وريثما تجلس على أريكة تراقب القطع الفنية من حرائق الغابات، ويرصد سمعك أصوات فيضان يزمجر في الفضاء، وحينما تشهد آخر حفلة على مائدة الوجود، تدرك كيف سترسم التغيرات المناخية سيناريوهات مغايرة عما جرى عليه الإلف والعادة، تغيرات تحجب المشهد المألوف إلى اللاوجود.

«نبوءات»

ويضم المعرض العديد من الأعمال الفنية ومنها «نبوءات» لأنميك لاب الذي يرسو بنا على أبجديات الهندسة العكسية، فيستدعي العمل العرافة القديمة وطقوس التنبؤ بالمستقبل، ويمثل العمل أيضاً بقايا الأزمة المناخية على شكل أغصان محترقة مأخوذة من مواقع حرائق الغابات، وعليها نقوش بلغة لا معنى لها أنتجها الذكاء الاصطناعي، بهدف السخرية من قدرة الذكاء الاصطناعي على التكهن والتنبؤ من دون أي جدوى.

«ملحق»

وفي العمل المسمى بـ«ملحق» لأمبا سايال بينيت، تركز مجموعة أعمال «معماريات الفائض» على الحداثة والتعبير عن أيديولوجيتها واقتراح سبل جديدة للتماهي مع بنيتها مع الأخذ في الحسبان موروثاتها من منظور نقدي.

«تذكار»

وفي غرفة معتمة، يعرض الفنان فيصل بغريش عمله «تذكار» وهو كرة مضيئة تدور على محور واحد أمامنا بسرعة جنونية تجعل من الصعب إدراك وتمييز أشكال البلدان والقارات، ويمثل العمل كوكب الأرض بسبب اللون الأزرق السائد والأشكال والقارات التي نراها فيها، ويصبح هذا العمل تذكيراً بزمن كان العالم فيه يدور بسرعة هائلة، وبالنظر للوراء ندرك مدى الجنون الذي أصبح عليه مجتمعنا.

«الحراس»

وبمنحوتات ثلاثية الأبعاد على شكل نباتات طفيلية تحتشد في إحدى أزقة المعرض، يقدم الفنان أيمن زيداني عمله «الحراس»، وهو نباتات تكثر في مواسم الأمطار في العلا بالسعودية، وتكثر هذه النباتات بالقرب من مقابر الحجر، مدينة الأنباط القدماء النابضة بالحياة، وتمتص هذه النباتات جينات مختلفة فيمكن لها أن تحتوي على حمض نووي ينتمي لعدة أنواع حتى حينما ينقرض بعضها، ويمكن أن يمتد الأمر إلى امتصاص جينات الإنسان من جهة وحفظ أرشيفات تاريخنا في عالم ما بعد الانقراض من جهة أخرى.



«ترينو»

وفي العمل الفني «ترينو» يأخذنا كليمنسيا إيشيفيري برحلة في غمار فيديو متقابلين يضعنا أمام حوارية بين ضفتي نهر كاوكا في كولومبيا، فنغرق بين هذين المسطحين المائيين المفعمين بالحركة، ونسمع أصواتاً بشرية بالتزامن مع قوى السيل التي تدور وتنمو وترتفع إلى السطح، وتردد الأصوات أسماء من غرقوا في هذا النهر كترنيمة جنائزية، وهو عمل يمثل التأثيرات المناخية المباشرة في استقرار الحياة.