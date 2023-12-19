توماس مولر يجدد مع بايرن ميونخ حتى 2025

أعلن نادي بارين ميونخ الألماني تجديد لاعبه المخضرم توماس مولر بمن حتى 2025، بعقد لمدة عام واحد.

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي البافاري قد أعلن أمس أن نجم الفريق

/34 عاما/، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، اقترب من التوقيع بالاستمرار مع الفريق، بعدما قضى كامل مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ

وقال مولر عقب التوقيع على عقد التجديد الممتد لموسم آخر: «سعيد برحلتي مع بايرن، وتمنيت الاستمرار إلى النهاية"، في حين قال كريستوف فروند المدير الرياضي للنادي البافاري: "مولر قائد، ونجم، وشخص جدير بالثقة، وبايرن دائما يمكنه الاعتماد عليه، قائد خارج الملعب وداخله، وهو نموذج وقدوة يفضل بايرن دائما أن تكون مثالاً لكل اللاعبين".

وأكد هونيس في وقت سابق أن المفاوضات بين مولر، الذي تواجد كبديل في معظم مباريات بايرن هذا الموسم، ومسؤولي النادي، أحرزت تقدما.

وصرح هونيس لمحطة (سيرفيوس) النمساوية التليفزيونية "إنها مسألة أيام أو ساعات فقط قبل الإعلان عن تجديد التعاقد رسميا".

شدد هونيس "أعتقد أنه من مصلحة النادي بأكمله أن يبقى توماس معنا".

يذكر أن مولر، الذي فاز بـ12 لقبا في الدوري الألماني (بوندسليغا)، عاد إلى التشكيلة الأساسية لبايرن، خلال انتصاره 3 / صفر على ضيفه شتوتجارت أول أمس الأحد.

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