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الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

12/19/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ فريق شباب اليد بنادي الشارقة على صدارته لبطولة دوري شباب اليد للأسبوع الرابع على التوالي عقب فوزه على فريق شباب الأهلي بعقر داره بنتيجة 29/ 16 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة، والتي تشهد مشاركة 6 فرق وتقام بنظام الدوري الكامل من دورين «ذهاب وإياب»، ويتضمن جدول بطولات هذه المرحلة السنية إلى جانب الدوري كلاً من كأسي الإمارات والسوبر.
كما واصل الوصل الوصيف مطاردة الشارقة برصيد 22 نقطة عقب فوزه العريض على بني ياس 43/ 20، واستمر شباب الأهلي بمركزه الثالث برصيد 16 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 14 نقطة عقب فوزه على البطائح 36 /28 الذي جاء خامساً برصيد 12 نقطة، وبني ياس سادساً برصيد 8 نقاط.

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