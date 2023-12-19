الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للعام الثاني

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الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مقدما أسباب الاعتذار في خطاب أرسله إلى الرابطة.

وتقام بطولة كأس الرابطة للموسم الثالث على التوالي، وبعد مشاركته في النسخة الأولى التي ودعها من دور المجموعات، قرر الأهلي عدم خوض البطولة في الموسمين الماضي والحالي.

وجاء في بيان نشره الفريق القاهري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "أرسل النادي خطابا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

"وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد.

"تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثم التوجه إلى السعودية لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها الآن.

"وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصرية بنظامها الجديد لأول مرة.

"كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر".

وقال الأهلي إنه كان يسعى للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن تعذر ذلك الأمر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم مؤخرا.







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