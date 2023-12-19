أيام عربية

اليوم لن يكون الموضوع بعيداً، بل قريباً على قلبي، لأنه يوم اللغة العربية، وذلك الذي يوافق الثامن عشر من كل ديسمبر.

سنتحدث اليوم عن أعرق اللغات، اللغة التاريخية والثقافية، تلك التي أذهلت الجن لقوله تعالى: «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا»، والتي تفاخر بها الشعراء، حين قال الشاعر الأندلسي ابن زيدون في قصيدته:

قَدْ سَمِعتُ الكَلَامَ مَا تَدَانِيهِ ** إِلاَّ كَلَامَ العَرَبِ بَعْدَ العَربِ

وَسَمِعتُ البَيْتَ الَّذِي لاَ يُحَاكِيهِ ** إِلاَّ مِثْلَ العَرَبِ مِنْ قَبْلِ العَرَبِ

وفي تلك القصيدة يعبر ابن زيدون عن فخره باللغة العربية، ويصفها بأنها الكلام الذي لا يُضاهى.

لو قلبت صفحات كتاب، ووجدته باللغة العامية، فماذا سيكون رأيك فيه؟ أنا واحدة من الأشخاص الذين يرمونه على الفور، فأشعر بأنه كتاب ضعيف، ولن يرتقي لما أطمح له والعكس صحيح، فاللغة العربية الفصيحة تعطي قوة وجمالية في لغة الكتاب، ونلاحظ أن كثيراً من الكتاب والمثقفين يستخدمون اللغة العربية للتعبير عن قضاياهم الفكرية والاجتماعية والسياسية بطريقة تصل إلى مجموعة أكبر من الأشخاص، حيث تعتبر اللغة العربية جسراً للتواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.

اليوم ومع تطور التكنولوجيا والعولمة أصبحت اللغة العربية تواجه تحديات جديدة، وكلما مرت السنوات يزداد الأمر صعوبة، فاللغة التي كان يتحدث به آباؤنا، ويتواصلون بها معنا، تختلف عن اللغة، التي نحدث بها أنا وأنت أبناءنا، أصبح الوضع الآن أن الجملة التي قيلت تحتاج إلى ترجمة باللغة الإنجليزية، لتصل إلى عقل أطفالنا بشكل أوضح، لن أعمم، فهناك نماذج كثيرة من الأطفال ينبهر الفرد منا بطلاقة لسانهم، وأكبر دليل على ذلك مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد (تحدي القراءة العربي)، حيث يتم فيها تتويج أبطال وجيل قادم سيصون اللغة العربية، مهما واجهوا من تحديات.



لنذكر أنفسنا بأهمية تعليم أبنائنا اللغة العربية، وألا نضع الحمل على المدارس فقط، فمن واجبنا أن نحدثهم باللغة العربية، والمدارس تعلمهم اللغات الأخرى، من واجبنا أن تكون قصة ما قبل النوم باللغة العربية وألا نهتم بالنحو والصرف، فهذا دور المعلم.

ولن ننسى الدور الكبير، الذي يقوم به مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها من خلال المعارض والفعاليات المختلفة، التي يقيمها المركز، ولا نستطيع أن نغفل عن عاصمة الثقافة ولا عن مجمع اللغة العربية بالشارقة، وغيرها من المبادرات، التي تقام في مختلف إمارات الدولة كلها في سبيل تعزيز لغتنا، والمحافظة عليها.

نحن أنجزنا الكثير بالسابق من علم وعلوم واختراعات، وذلك بفضل اللغة العربية، فلنكمل الأمر كما بدأناه.

تحتاج اللغة العربية فقط إلى الحفاظ على تراثها وتطويرها، لتواكب التحولات اللغوية والاجتماعية الحديثة، وعلى الجيل القادم أن يفهم بأن العربية هي أكثر من مجرد وسيلة تواصل، إنها تعبير عن هوية وتراث وثقافة، تحتاج إلى الاحتفاظ بها وتطويرها، لتظل صوتاً قوياً وجميلاً، يعبر عن العرب، ويعبر عنهم في العالم العربي، الأمر يتطلب وعياً لا أكثر من ذلك.