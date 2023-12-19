مفاوضو الإمارات الشباب

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مخاطباً الشباب: «نحن شركاء في هذا الوطن، في سعادته وتقدمه وأمنه وهمومه ورسالة ردعه، فهناك من يحمل الراية الآن ويتقدم بها ليسلمها للجيل القادم، وهذا أمر قادم لا محالة، وهذه سنة الحياة».



فئة من الشباب المبدعين يحملون رؤية حقيقية لخدمة الوطن، ويمتلكون إمكانات هائلة للتأثير الإيجابي في المجتمعات، «فريق الإمارات التفاوضي» هذا الفريق، الذي أبدع في ممارساته ووظائفه.

إن الاستثمار في شباب دولة الإمارات ما زال يجود علينا بالخير والعطاء، والرهان الذي وضعته الحكومة، ضمن رؤية استراتيجية، تهدف إلى أن يكون للشباب صوت ورأي وقيادة، وصل لمرحلة متقدمة من النتائج المرجوة من هذا الجيل الصاعد.

مفاوضو الإمارات تجربة جديدة، تسعى لفتح آفاق جديدة من الحوارات الدبلوماسية في عدة ملفات مهمة، ولانطلاق فوج من القيادات العربية الدبلوماسية من فئة الشباب، ليكونوا ممثلين عن الإمارات بشكل خاص، والعرب بشكل عام في المحافل الدولية، دولة الإمارات لا تنظر إلى الشباب على أنهم مجرد فئة عمرية فقط، بل إن دورهم يتجاوز الحدود الزمنية، ويمتد ليشمل أحد أهم الأدوار في تشكيل مستقبلنا المشرق.

إن المفاوضين الإماراتيين الشباب يجسدون أفضل معايير التميز والإبداع، وقوة القرار والرؤى المستقبلية، التي تجعلهم قادرين على إحداث التغييرات، من خلال المنهجية المثالية، التي يستطيعون من خلالها إقناع المجتمعات الأخرى، يأتي ذلك بفضل التنوع المعرفي لأفكارهم ورؤاهم المتجددة، أسهم المفاوضون الشباب لدولة الإمارات في أكبر حدث دولي استضافته الدولة «كوب28» من تعزيز مفهوم دور الشباب الإماراتي والعربي بأنه جزء من المشاركة الفعالة في صناعة القرار، لقد كان لهم دور في ابتكار الحلول للتحديات الراهنة الخاصة بالمناخ، ورسائل مهمة لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة، إذ يعد الشباب محوراً أساسياً في بناء حضارات الدول، يتحملون المسؤولية، التي تعتمد على صياغة مستقبل الأمم معزَزاً بالتعاون والتفاعل مع غيرهم من القيادات.

مع متابعة سيرة هؤلاء الشباب المفاوضين، وما يتمتعون به من رؤى متجددة، عززت التنوع الفكري والمعرفي، والتمكن من ممارسة الصفات القيادية، التي عكست النتائج الاستثمارية للدولة في شبابها من جهود وتجهيز والإعداد والتأهيل والتخطيط، ضمن الأهداف الاستراتيجية لتمكين الشباب الإماراتي، يعكس هذا التوجه تطلعات وطموحات هذه الفئة العمرية من الشباب، الذين يحتاجون إلى الفرصة والثقة من قياداتهم، ويشكل استثماراً أساسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، للحصول على نوعية متميزة قادرة على التمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.