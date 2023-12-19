اجعل لديك سراً

أسعى خلال القراءة في أي كتاب إلى التعرف على الثقافات المتنوعة، والاستفادة من القصص الحقيقية الغريبة، التي تحمل الكثير من المعاني والعبر. وبين يدي قصة لا تتميز بالغرابة وحسب، وإنما بما حملته من معانٍ إنسانية نبيلة، وهي ثقافة مساعدة الآخرين، وتقديم العون لهم

دون انتظار رد الجميل.

القصة هي عن فتاة تدعى كارول برنيت، كانت لديها رغبة للعمل في مجال المسرح، لكن أمام الواقع المعيشي، الذي تعيشه كان أملها مبعثراً ولا مجال لتحققه، إلا أنه في إحدى الليالي، وبعد أن قدمت دورها في مشهد مسرحي من حفل متواضع، أقامته جامعتها لوداع أحد الأساتذة، تقدم نحوها أحد الحضور، وقدم نفسه وزوجته، وسألها عن خططها للمستقبل، فقالت إنها تريد السفر إلى نيويورك، لاحتراف العمل المسرحي، وتبدأ حياتها المهنية، لكن ظروفها المادية تمنعها، قدم لها الرجل مبلغ ألف دولار، وهو يقول: أعتقد أن هذا المبلغ كفيل بمساعدتك للسفر، فوجئت بعرضه خاصة أنه لا يعرفها، ولكن الرجل وضع ثلاثة شروط الأول: في حال حالفها النجاح يجب أن تعيد له المبلغ، والثاني ألا تكشف هويته لأحد، أما الثالث أن عليها أن تكرر هذا المعروف، وأن تساعد شخصاً آخر يمر بنفس ظروفها إذا تمكنت من ذلك.

وافقت على الشروط، واستلمت مبلغ الألف دولار، وسافرت إلى نيويورك، لتبدأ حياتها المهنية، في البداية عملت في عدة وظائف لتوفر المال بقدر المستطاع، وفي أحد الأيام قامت هي ومجموعة من الأشخاص بجمع مبلغ لاستئجار قاعة، ثم قاموا بدعوة جميع النقاد والوكلاء في المدينة، وعملت ومعها زملاؤها بجد ونشاط، حيث قام البعض منهم بتصميم المناظر، وقام آخرون بتأليف الموسيقى والأغاني، وهناك من ركز على إخراج الرقصات، وما إن أصبح الفصل الأول من المسرحية جاهزاً، إلا وقاموا بتنفيذه أمام مجلس إدارة الفندق أولاً فما كان منهم إلا أن قدموا لهم المزيد من المساعدات الإضافية، وعندما حان موعد عرض المسرحية، التي استمرت ثلاث ليال، حصدت النجاح الباهر، وبعد إغلاق المسرح بيوم واحد فقط تلقت كارول ثلاثة اتصالات من وكلاء يقدمون لها عروض عمل، لقد فتحت أبواباً كثيرة أمامها وانطلقت أعمالها، وبطبيعة الحال أخبرت الرجل، الذي تبرع لها بمبلغ الألف دولار، بما حدث معها من تطورات إيجابية في وقت قصير، إلا أنها لم تسمع منه سوى القليل جداً، فقد كان مصراً على إخفاء هويته، ولم تكن له أي رغبة في أن يشاركها الأضواء.

بطبيعة الحال قامت كارول بإعادة المبلغ إلى ذلك الرجل، ولم تنقض عهدها، فلم تكشف عن هويته، وأيضاً هو لم يخبرها في أي يوم من الأيام عن سبب قيامه بهذه المساعدة، لكن مع مرور السنين تقول كارول

إنها اكتشفت السبب والحل لهذا اللغز، لغز سبب تقديم المساعدة للآخرين، تقول: «كنت أطالع نسخة من أحد الكتب في التراث القديم، وانتقلت إلى ترجمة الأقوال المأثورة، ووجدت هناك جملة، مفادها: إذا تصدقت على محتاج فلا تجهر بصدقتك كما يفعل المراؤون، وإذا أسديت معروفاً لأحد فافعله سراً، وسوف يجازيك الله الذي لا يخفى عنه شيء، ذلك كان حل اللغز، افعله سراً.. لقد كان ذلك الرجل يطبق هذا المبدأ الروحي، دون أن يتفاخر بشيء منه».

كتبت كارول أيضاً كلماتها الأخيرة في قصتها، حيث قالت: «سأظل مدينة بالفضل دائماً لصديقي المجهول، لقد سددت الدين بكل فخر، وبكل فخر بقي اسمه سراً لم أفشه، أما عن شرطه الثالث أن أقوم بتمرير المعروف إلى الآخرين– فهذا سري أنا».



أعتقد أنكم تتفقون معي أن في ديننا الحنيف حثاً واضحاً وصريحاً على مثل هذه القيم، واليوم أعتقد أن هناك الكثير جداً من الثقافات من مختلف الأمم تشاركنا رغبة العمل الإنساني، وبذل الخير للآخرين، ومساعدة المحتاج دون إعلان وتشهير، وبالمناسبة فإن المحتاج في البعض من الأحيان قد يكون محتاجاً للتشجيع أو لكلمة وتوجيه، وليس بالضرورة دوماً محتاج مادياً، المهم ما أجملها من ثقافة لو قدر لأحدنا أن ينشرها ويبثها، ويبدأ بنفسه في تطبيقها، لتستمر دائرة متصلة من فعل الخير ومساعدة المحتاجين، دائرة من البهاء والجمال الروحي والسعادة غير المنقضية وغير المنقطعة، والتي لا مثيل لها.



