مراهق يحرج شركة أبل ويخترق سحابة أجهزتها وخوادمها

لم يكن الأمر بالنسبة للمراهق الأمريكي جيمس جيل أكثر من مجرد محاولة لمشاغبة أبل، عندما عمل على مشروعه الصغير والذي سماه «بيبوش»، والذي عبث من خلاله ببرمجيات أبل وسحابتها «آي ماسيدج»، ليكتشف ثغرة نفذ من خلالها لسحابة أبل، ووضع نظام أندرويد للمرة الأولى على أعتاب التعامل مع برنامج الرسائل «آي ماسيدج» الشهير والحصري على أجهزة أبل.

ووضع جيل برمجيات تسمح بالولوج لسحابة أبل من خلال كود محاكاة، تضلل برمجيات أبل وتوحي لها بأن التسجيل حدث من جهاز تابع لها، فتسمح بتبادل الرسائل التي ظلت لسنوات حصرية لأجهزة العملاق الأمريكي، والذي أغلب مستخدمي آيفون في أمريكا يخشون التغيير لأندرويد خشية فقد رسائلهم على التطبيق.

وبعد طرح برمجة المراهق جيل في برنامج عبر أندرويد يسمى «Beeper Mini»، جاء رد أبل قاسياً في بيان رسمي أذاعته «سي بي إس» جاء فيه: «الطريقة التي اتبعها التطبيق تضع مستخدمي أبل في مخاطر أمنية متعلقة بالخصوصية، اتخذنا الإجراءات المناسبة لإغلاق تلك الثغرة والتعامل مع الأكواد المضللة لاختراق برمجيات «آي ماسيدج»، وذلك لحماية مستخدمي تطبيقاتنا والحفاظ على أمنهم السيبراني».

وبعد غلق الثغرة الأولى من قبل أبل، مما أوقف برنامج «بيبر ميني»، لجأ المبرمجون لحيلة جديدة، استطاعوا من خلالها النفاذ مرة أخرى لخوادم أبل، ليعمل البرنامج مجدداً، ولكن باشتراط التسجيل في خوادم أبل أولاً، قبل الولوج للبرنامج، وهو الأمر الذي مازالت أبل تحاول التعامل معه لإيقاف تلك الثغرة، التي ينفذ إليها البرنامج لخوادم أبل.

وتعد حصرية استخدام برنامج رسائل أبل «آي ماسيدج» على أجهزة الشركة، من الأمور التي واجهت العديد من الانتقادات، وذهب البعض إلى خلطها بالسياسة الدولية، كون أبل الأمريكية تملك وتصنع الواجهات والعتاد، وأكواد برامجها حصرية وسرية مشفرة، لا تستطيع أي دولة فكها، وبالتالي فهي المالكة والقادرة الوحيدة على تتبع أجهزتها أو مراقبتها عكس أندرويد مفتوح المصدر، والذي يمكن لكل مصنع في العالم لأجهزة تحمل واجهة أندرويد أن يملك أكواده وشفراته، وبالتالي تتبعه ومراقبته.



