زيلينسكي: عودة ترامب للرئاسة سيكون له تأثير قوي على الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
نبه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "الثلاثاء" إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في اوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أيا كان، مختلفة حيال اوكرانيا، أكثر فتوراً، أو أكثر اقتصاداً، اعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب"، لافتا إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة".
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