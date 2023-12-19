Wednesday, 20 December 2023 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي: عودة ترامب للرئاسة سيكون له تأثير قوي على الحرب

12/19/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نبه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "الثلاثاء" إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في اوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أيا كان، مختلفة حيال اوكرانيا، أكثر فتوراً، أو أكثر اقتصاداً، اعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب"، لافتا إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19122023000110011019ID1107629175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث