زيلينسكي: عودة ترامب للرئاسة سيكون له تأثير قوي على الحرب

نبه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "الثلاثاء" إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في اوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أيا كان، مختلفة حيال اوكرانيا، أكثر فتوراً، أو أكثر اقتصاداً، اعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب"، لافتا إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة".





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