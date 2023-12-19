دائرة الطاقة في أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية، بشأن تعزيز التحول في مجال الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، من خلال تطوير نظام كهرباء يتميز بالقوة والكفاءة العالية باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والسيد شين باوان رئيس منظمة التعاون الدولي لتطوير شبكة الطاقة العالمية، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الصينية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكات وتبادل التجارب والخبرات العالمية في قطاع الطاقة، مضيفاً معاليه أن هذا التعاون سيساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية والتشغيل ونقل المعرفة والتقنية.

وقال معاليه: "نحن أمام محطة جديدة في مسيرة تحولنا إلى الطاقة النظيفة من خلال تطبيق سياسات فاعلة من شأنها إضافة تحديثات جديدة على شبكة الكهرباء وتطويرها للارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتنفيذ المزيد من الشبكات الذكية التي توظف أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات المحلية على تشغيل هذه الشبكات وصيانتها".

وأضاف : سنواصل في دائرة الطاقة دعم جهود العمل المناخي وتعزيز خفض الانبعاثات الكربونية من منظومة قطاع الطاقة والاستفادة من التقنيات المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه رحب شين باوان بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة وأكد أهميتها في تعزيز آفاق التعاون والتكامل في مجال الطاقة النظيفة والربط البيني لشبكة الطاقة الاقليمية، فضلاً عن توظيف الرقمنة في خلق شبكات أكثر كفاءة وذكاءً.

وأضاف باوان: نحن على يقين تام بأن مذكرة التفاهم ستساهم في دفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة، وأن انعكاساتها على آفاق التعاون الصيني الإماراتي بشكل عام سيكون كبيراً وملموساً خلال الفترة القادمة". وتتضمن مذكرة التفاهم إجراء دراسة جدوى حول تقنية إزالة الكربون والارتقاء بمنظومة الطاقة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودراسة أخرى تشمل مجالات تحسين إدارة جانب الطلب ومرونة الشبكة، إلى جانب الطاقة النظيفة والتخزين على نطاق واسع مع تكاملها مع الشبكة، وتكنولوجيا تشكيل الشبكة، إضافة إلى تعزيز ربط شبكات الطاقة بين إمارات الدولة أو الدول الأخرى الموقعة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA).

وتشمل مذكرة التفاهم تطوير شبكة الكهرباء المحلية لتحسين كفاءة الشبكة بشكل عام وما يترتب عليها من منافع اجتماعية في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير مشروع الكابلات والخطوط المعزولة بالغاز تحت الأرض، وتشجيع تنفيذ الشبكات الذكية، بما في ذلك اعتماد البنية التحتية المتقدمة للعدادات، وأنظمة التوزيع الآلي، وتطوير مراكز الإرسال، والمحطات الفرعية الذكية ومركز دعم الصيانة الذكية، ودمج الإنترنت في المركبات الكهربائية والشبكة الصغيرة.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل وبناء القدرات في تشغيل شبكة الكهرباء، ووضع سياسات واستراتيجيات لتقليل الفاقد في الكهرباء من الشبكات والبنية التحتية، واعتماد تقنيات جديدة فعالة، ودعم الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

يُشار إلى أن شركة الكهرباء الصينية تعد جزءً لا يتجزأ من جهود تحوّل الطاقة النظيفة في الصين ، وتتمتع بسجل حافل من الانجازات في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأن العمل مع شركة مرافق رائدة عالمياً، أن يعزز الجهود المستمرة لكلا الطرفين لتأمين مكاسب حيوية في الابتكار والكفاءة في مجال الطاقة.

وترتبط دولة الامارات وجمهورية الصين بعلاقات قوية وشراكات استراتيجية ممتدة على مستوى مختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع الطاقة، حيث أرسى البلدان منذ فترة طويلة أسساً ثابتة وراسخة للتعاون الثنائي الوثيق في هذا القطاع، وتوقيع مذكرة التفاهم ما هو إلا خطوة جديدة على طريق خلق نموذج أكثر شمولية وتنوعاً يقوم على الابتكار والحد من الانبعاثات الكربونية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

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