مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار يعلنان عن الفائزين بتحديات عروض الابتكار

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن الفائزين بتحديات برنامج عروض الابتكار "Pitch@GOV“، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك في فعالية تم تنظيمها بمدينة إكسبو دبي التي شهدت مؤخراً اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”COP28".

وتمثل المسابقة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة حكومية مستدامة، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق ثقافة الابتكار في الدولة.

وواكبت المسابقة المستهدفات البيئية لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه مدينة دبي، وسلّطت الضوء على اثنين من التحديات الكبرى التي حددتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ركزا على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في قطاعات تحول الطاقة وإزالة الكربون، وتجارة النفايات.

وفازت أرشي زافيري بمشروعها المبتكر الذي يتمحور حول حدائق شجر البامبو الهجين، بجائزة فئة تحوّل الطاقة وإزالة الكربون، فيما فازت رانا حاجي رسولي بجائزة فئة تجارة النفايات بمشروعها المبتكر“The Surpluss”.

وحصلت الفائزتان على دعم مالي لتنفيذ مشروعيهما، إضافة إلى فرصة الانضمام لبرنامج“المسرع الصغير- mini-accelerator” التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، المقرر إطلاقه في فبراير المقبل خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ليوفر للفائزين فرصة فريدة لتطوير مشاريعهم والارتقاء بحلولهم المبتكرة.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على استقطاب العقول وأصحاب الأفكار المبتكرة والريادية، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع فاعلة في مختلف المجالات، مشيرة إلى عروض الابتكار“Pitch@GOV”، التي تمثل إحدى مبادرات مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الهادفة لتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، تمثل آلية مبتكرة لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تحديد أبرز التحديات بشكلٍ استباقي وتحويلها إلى فرصٍ يمكن الاستفادة منها.

وقالت هدى الهاشمي إن عروض الابتكار عملت ضمن جهودها لدعم الجهود الوطنية والأجندة الطموحة لمؤتمر الأطراف "COP28"، على تحفيز المبتكرين وروّاد الأعمال في دولة الإمارات، لتطوير الحلول المبتكرة لعدد من التحديات في قطاعي تحول الطاقة وتجارة النفايات، بما يسهم في تحويل هذه الأفكار إلى حلول واقعية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتسريع وتيرة العمل على مختلف المستويات لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ينعكس إيجابا على مستقبل الكوكب.

من جانبه، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية:“نهنئ الفائزين في هذا التحدي على مساهمتهم الاستثنائية في توسيع آفاق الاستدامة وتعزيز الابتكار في الإمارات، إذ ترتقي المشاريع والحلول المبتكرة التي عملوا على تقديمها إلى مستوى الالتزام المطلوب لمجابهة التحديات الكبرى في قطاعات تحول الطاقة وإدارة النفايات.. كما أن انضمام الفائزين لبرنامج 'المسرع الصغير' التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار سيوفر لهم أرضاً خصبة تساعدهم على تطوير مشاريعهم وحلولهم المبتكرة على مستوى عالمي”.

وأضاف الخوري: أنه في الوقت الذي نواصل فيه دعمنا اللامحدود للحلول المبتكرة الرامية للارتقاء بمجتمعاتنا، يسعدنا في صندوق محمد بن راشد للابتكار، أن ندعم مبادرات الاستدامة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج عروض الابتكار“Pitch@GOV” والتي يتجلى من خلالها التزامنا المتواصل بتعزيز آفاق الابتكار بما فيه مصلحة الدولة والمجتمع".

وفاز مشروع استنساخ أشجار الخيزران الأكسجيني في تحدي تحول الطاقة وإزالة الكربون الذي ركز على حلول ارتفاع فواتير الطاقة والتكاليف الصناعية وقلة المنافسة، والاعتماد على الطاقة المستوردة، والكفاءة المنخفضة في استخدام الطاقة، وهدف إلى إحداث أثر إيجابي في جهود مواجهة التغير المناخي، من حيث ارتباط موضوع التحدي بالأخطار البيئية المرتبطة بإنتاج واستهلاك الطاقة التي تتضمن تلوث الهواء، وتغير المناخ، وتلوث المياه، والتلوث الحراري، والتخلص من النفايات الصلبة.

ويتم استنساخ أشجار الخيزران الأكسجيني من الطبيعة مع الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإدخال بعض التعديلات الجينية عليها، بحيث تسهم في توفير مورد غير محدود، والحدّ من تلوث الهواء والماء والتربة وتقليل الضوضاء، خصوصا أن زراعة 900 شجرة خيزران في فدان واحد يؤدي إلى تحييد ما لا يقل عن 60 إلى 80 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وخفض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، والسيطرة على العواصف الرملية وتكوين حاجز قوي ضد الصدمات الجوية وحوادث الطرق، كما أن إنتاج محصول غني لتوليد الإيثانول الحيوي، والفحم الحيوي، والزيت الحيوي، والكهرباء الخضراء، ولبّ النبات، والورق، والالتزام بأهداف صافي الانبعاثات الصفري.

وتُعدّ أشجار الخيزران الأكسجيني أفضل شجرة للمعالجة الحيوية، حيث لا تحتاج إلى مياه نظيفة، بل تتغذى على مياه الصرف الصحي والمياه المستعملة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر من خلال استبدال البلاستيك بأدوات مصنوعة من الخيزران.

ويسهم مشروع حديقة الخيزران لإنتاج الأكسجين بتوفير حوض طبيعي للكربون، إذ يمكن لـ 4000 متر مربع من أشجار الخيزران الأكسجيني أن تعادل 80 طناً من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى دوره في تنقية الهواء من خلال عمل أشجار الخيزران الأكسجيني كمرشح للتلوث، كما يعزز المعالجة الحيوية، إذ تستهلك زراعة 4000 متر مربع من الخيزران 40000 لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يومياً، ويساعد في الحد من ملوحة التربة وخفض معدلات الصوديوم وتقليل درجة الحموضة فيها.

ويدعم المشروع إنتاج الطاقة المتجددة، إذ يمكن للخيزران توليد الإيثانول الحيوي والفحم الحيوي والزيت الحيوي والكهرباء الخضراء ولبّ النبات والورق، كما يوفر الفرصة لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال استغلال المساحات المتوفرة بين أشجار الخيزران بزراعة محاصيل متنوعة.

منصة لإدارة النفايات الصناعية

أما مشروع“Surpluss” ففاز بتحدي منصة تجارة النفايات، الذي ركز على ما تواجهه دولة الإمارات من وجود فائض في مدافن النفايات، يؤدي إلى الإضرار بالأراضي وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى تحدي التخلص من النفايات الخطرة بشكل غير قانوني، ما يشكل تحديات أمام مرافق إعادة التدوير.

وطلبت وزارة التغير المناخي والبيئة من المبتكرين تقديم ابتكارات جديدة لمعالجة فصل النفايات في دولة الإمارات والمساعدة في تحويلها بعيدًا عن مدافن النفايات، خصوصا أن سوء فصل النفايات يؤدي إلى الإضرار بالنظم البيئية، وزيادة التلوث، وانبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ويهدد صحة الإنسان، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، بالإضافة إلى خسارة الموارد القيمة.

ويمثل“Surpluss” مشروعا معنيا بتكنولوجيا المناخ مقره دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ويساعد على تحويل النظام البيئي الصناعي بالكامل من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لإدارة النفايات من المنتجات وفائضات التصنيع. ويساعد الشركات على تبادل مواردها غير المستغلة، ما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة ويساعد على تحقيق المزيد من الأرباح.

وتقدم شركة“Surpluss” نموذجين للأعمال، هما: التعاون مع الشركات، حيث تنضم الشركة إلى "المجموعة" القريبة منها مقابل رسوم عضوية، والتعاون مع الحكومات، حيث تعمل الشركة مع الجهات الحكومية الساعية إلى تمكين الاستدامة في مناطقها، ما يسمح للشركات بدفع رسوم سنوية للحكومة من خلال نموذج تشارك الأرباح.

وساعدت“Surpluss” في تحويل أكثر من مليون كيلوغرام من مكبات النفايات، واستطاعت الشركات أن تزيد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر من 1500 مرة، كما تم تحقيق وفورات وأرباح تتجاوز 6 ملايين درهم.. وبحلول نهاية العام، ستكون“Surpluss” قد ضمت 25 ألف شركة في دولة الإمارات وبدأت عملياتها في المملكة المتحدة.

يذكر أن التحدي استقطب أكثر من 150 فكرة ومشروعاً مبتكراً، استعرضت مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المبتكرة، وعرض أصحاب المشاريع المبتكرة المتأهلون للمرحلة النهائية مشاريعهم خلال فعاليات مؤتمر الأطراف“COP28”، أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ممن ساهموا بخبراتهم في تقييم المشاريع التي تدعم توسيع آفاق الاستدامة وترسيخ دعائم الابتكار في دولة الإمارات.

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