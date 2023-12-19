الإمارات مركز لتداول عقود وأرصدة الكربون التجارة الواعدة عالمياً

أكدت ورقة بحثية حديثة أجراها مركز

"إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن دولة الإمارات تشهد تطوير بورصات وأطر تنظيمية لتداول عقود وأرصدة الكربون، في سياق تحول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي لهذه التجارة الواعدة عالمياً، في الوقت الذي

تبلورت فيه العديد من الأفكار في هذا الإطار خلال مؤتمر "كوب28" الذي اختتم أعماله مؤخراً بتوافق عالمي على تمويل مشاريع الاستدامة والمناخ.

وقال المركز

إن دولة الإمارات تقود السباق في مشروعات التقاط وتخزين الكربون في العديد من المشاريع الوطنية منها الاتفاقية التي وقّعتها شركة أدنوك مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية، لتطوير منصة لإدارة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة بمراكز التقاط وتخزين الكربون.

وتستند الاتفاقية إلى الشراكة "الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (2022"، والمتوقع أن تحفّز جمع 367 مليار درهم لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة وإدارة الكربون.

وأعلنت «إيركربون للتداول»، المدعومة من «مبادلة»، بدء أعمال البورصة وغرفة المقاصة التي أنشأتها في سوق أبوظبي العالمي لتداول أرصدة الكربون.

واستثمرت مبادلة في «إيركربون للتداول» في سبتمبر 2022 كخطوة استراتيجية، تتماشى مع جهودها الرامية إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتزامها بالاستثمار المسؤول.

وأصبح سوق أبوظبي العالمي، أول جهة تنظيمية تعمل على تنظيم أرصدة الكربون كأدوات مالية، من خلال إدخال تصنيف السلع البيئية وتوفير إطار تنظيمي، لترخيص التبادلات وغرف المقاصة لكل من الأسواق الفورية وأسواق المشتقات المالية لهذه المنتجات.

وفي نوفمبر 2022، أصبحت «إيركربون للتداول»، أول كيان يتم اعتماده ضمن هذا الإطار، باعتبارها أول بورصة منظَّمة وغرفة مقاصة معترف بها لتداول الأدوات البيئية في شكل أرصدة كربون. وتعمل هذه التراخيص التنظيمية على تعزيز مستويات الثقة والأمان وتوفير الحماية للمتداولين في أرصدة الكربون، كما تضمن إجراء عمليات التداول بطريقة عادلة ومنظمة وتوفر رقابة مستمرة للسوق.

وفي السياق اطلق سوق دبي المالي مؤخراً منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون لأول مرة لتوفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها بمشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى الأمر الذي يؤكد على دور المنطقة نحو التحول الأخضر. تأتي منصة سوق دبي المالي

لتداول أرصدة الكربون فرصة لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع وتداول أرصدة الكربون والإدارة الآمنة للأصول لدعم هدف حكومة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال المركز

إن دولة الإمارات قد دشنت خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050. وأوضح أن مناقشات "كوب28" قد تطرقت إلى سوق تجارة الكربون ، حيث يسمح السوق للشركات بشراء وبيع الاعتمادات الخاصة بكميات الانبعاثات أو الغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن الشركة من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وفي أبريل 2023، تعهَّد تحالف الكربون الإماراتي، الذي يضمُّ تحالفاً من الشركات التي شُكِّلت بوجه خاص بهدف تطوير وتنمية سوق الكربون في الإمارات؛ بشراء ما قيمته 450 مليون دولار من أرصدة الكربون الأفريقية بحلول عام 2030.

وأكد أن الاهتمام العالمي قد تزايد للاستفادة من آليات سوق الكربون عبر محددات رئيسية منها أنظمة تجارية للبيع والشراء ؛ حيث يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات هذه الغازات.

وأشار تقرير البنك الدولي عن تسعير الكربون لعام 2023؛ إلى أن الإيرادات المتأتية من ضرائب الكربون وخدمات مقايضة الانبعاثات قد نمت بنسبة تزيد عن 10% العام 2022؛ حيث وصلت إلى ما يقرب من 95 مليار دولار على مستوى العالم.

وأوضح

أنه ووفقاً لنتائج تحليل أجرته الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات وجامعة ميريلاند، فإن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، أو خطط العمل الوطنية للمناخ، بأسلوب تعاوني من خلال تجارة الكربون الدولية، وليس بطريقة فردية، من شأنه أن يوفر للحكومات أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.