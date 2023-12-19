تشافي يكشف فرص برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني



يثق تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في قدرة فريقه على تقليص فارق النقاط مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا على ضرورة تجنب الأخطاء.

ويتخلف برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي بتسع نقاط عن جيرونا المتصدر، بعد فوز وحيد في آخر أربع مباريات في المسابقة.

كما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة يحتل حاليا المركز الثالث متخلفا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما يعتلي جيرونا القمة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "القناعة مهمة للغاية بقدرتنا على التعويض وتصحيح الأخطاء تحدد مسارنا هذا الموسم لنكون قادرين على المنافسة في جميع المسابقات".

أضاف "نعم أرى أن فارق النقاط قابل للتعويض لكن بالطبع علينا أن نكون قادرين على المنافسة بدلا من أن نفشل بأنفسنا، لأن أخطاءنا تكلفنا كثيرا".

وكان برشلونة تعادل مع فالنسيا 1/1 في مباراته الأخيرة، وتشير كل التوقعات إلى إمكانية عودته لسكة الانتصارات عندما يستضيف ألميريا متذيل الترتيب غدا الأربعاء، والذي لم يفز بعد بأي مباراة في أول 17 جولة.

واصل تشافي "مباراة ألميريا مهمة جدا بالنسبة لنا، نحتاج للفوز لاستعادة الثقة، والإيمان بقدرتنا على مواصلة المنافسة".

استطرد "لا تزال لدينا فرصة رقمية للفوز بلقب الدوري لقد أصبحت الأمور أكثر صعوبة، لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة ومواجهة ألميريا غدا خطوة مهمة".

تابع "نقدم أداء جيدا ولكننا بحاجة للفوز بالمباريات ونحتاج أيضا دعم جماهيرنا وتقديم الأداء المثالي الذي نفتقده".

في سياق آخر علق تشافي هرنانديز عن الوقوع في مواجهة نابولي الإيطالي بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نابولي مثل برشلونة في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي الذي توج به في الموسم الماضي.

وأتم تشافي تصريحاته " سنواجه بطل إيطاليا الحالي وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة، وفرصتنا 50% لأن نابولي يعيش نفس وضعنا".

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