الوضع الإنساني في غزة كارثي وخطير ويتجه نحو الهاوية



حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، من تداعيات تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة "بشكل كارثي وخطير وغير مسبوق".



وقال المكتب الإعلامي

إن الوضع الإنساني في غزة "يتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل"منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.



وأوضح البيان أن أكثر من 8ر1 مليون شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، إما في مراكز النزوح والإيواء أو في منازل ومساكن أخرى.



وأفاد بأن سكان قطاع غزة "يعانون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب".



ودعا البيان إلى إنقاذ قطاع غزة من خلال فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لتوسيع نطاق العمل الإغاثي وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية.



وأكد أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية.



يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في هجمات إسرائيل إلى 19 ألفا و 667 قتيلا و 52 ألفا و 586 إصابة بجروح مختلفة.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي جنوب قطاع غزة، بوصول 214 قتيلا و300 إصابة خلال الساعات الماضية جراء غارات إسرائيل، فيما لازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.



وأكد القدرة أن مستشفيات غزة "عاجزة أمام الاعداد الهائلة من الاصابات وتفاضل بين الحالات لإنقاذ حياتها بما يتوفر من إمكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة".



وذكر أن مئات الجرحى الذين حالتهم خطيرة ومعقدة يفترشون الأرض وينتظرون أمام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما أدى إلى فقدان حياة العشرات منهم، مناشدا المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.







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