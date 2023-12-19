مجندة إسرائيلية تقف أمام مدفع أثناء إطلاقه قذيفة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي، تسجيلا يظهر مجندة إسرائيلية تقف بشكل متعمد أمام مدفع أثناء إطلاقه قذيفة.

وتظهر المجندة في الفيديو وهي تقف على حاجز ترابي أمام المدفع مباشرة وعلى مسافة قريبة من فوهته، قبل أن يطلق الجنود القذيفة من فوق رأسها على موقع غير محدد في قطاع غزة، ما تسبب باندفاعها جراء الضغط الهوائي القوي الناجم عن الإطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتحه تحقيقا معمقا في مقطع الفيديو المتداول، خاصة وأن المجندة الإسرائيلية وقفت بشكل متعمد على مسافة قريبة من فوهة المدفع.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في الحادث".

ويقوم جنود إسرائيليون منذ بدء الحرب على غزة قبل 74 يوما، بنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل لعمليات يجرونها في القطاع، تتضمن اخفاقات جسيمة ومخالفات لقوانين الحروب وانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وكان آخرها مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين "بنيران صديقة".

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