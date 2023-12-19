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موقف بيراميدز يتعقد في دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام صن داونز

12/19/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعقد موقف بيراميدز المصري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الثلاثاء.

وتقدم بطل جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الأولى وله سبع نقاط متقدما بفارق الأهداف على مازيمبي من الكونجو الديمقراطية الذي فاز 2-صفر على نواذيبو اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عند أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ممثل موريتانيا الذي يتذيل الترتيب.

وسجل تيبوهو موكوينا هدف اللقاء الوحيد بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17.
وأهدر فيستون مايلي فرصة التعادل بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي جعلته ينفرد بالحارس رونوين وليامز الذي تصدى لتسديدته من مدى قريب.

وحاول صاحب الأرض العودة في الشوط الثاني لكن فريق المدرب رولاني موكوينا نجح في الخروج بالنقاط الثلاث ليعوض تعادله مع بيراميدز في الجولة الماضية.

وقال المدرب موكوينا بعد اللقاء "بيراميدز فريق قوي جدا لكننا نجحنا في الفوز في النهاية.

"فخور بلاعبي فريقي وكنا نلعب بطريقة حذرة. لقد قدموا أداء قويا والفوز جاء بعد لقاء صعب استحوذنا فيه على أغلب مجريات اللقاء.

"مباراة اليوم مهمة في مسيرة الفريق لكننا لم نحسم التأهل بعد. بيراميدز لا يزال لديه حظوظ (في البطولة) وعلينا الاستمرار في الفوز".

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