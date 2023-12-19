الصحة الفلسطينية: مقتل 100 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة

الصحة الفلسطينية: مقتل 100 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة
التاريخ
12/19/2023 3:01:02 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة اليوم الثلاثاء كما أصيب مئات آخرون.
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