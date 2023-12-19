الصحة الفلسطينية: مقتل 100 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة



قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة اليوم الثلاثاء كما أصيب مئات آخرون.

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