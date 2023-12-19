«سالك» تشارك في منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون

أعلنت شركة «سالك»، عن مشاركتها في منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون التي أُطلقت بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية «سالك» التي تهدف إلى المساهمة بفعالية في تعزيز الممارسات المستدامة في دولة الإمارات ومواكبة هدف الدولة الطموح في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه المنصة، استحوذت سالك على 715 من حقوق تقاعد أرصدة الكربون (CRRs) بقيمة 3.5 دولار لكل منها، عن مشروع محطة التبريد «L» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو مشروع معتمد عالمياً يقع في جبل علي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة ثلاث توربينات غازية من خلال تنفيذ نظام مبتكر لتبريد الهواء، وتحقيق المستوى ذاته من إنتاج الكهرباء مع استخدام كميات أقل من الوقود الأحفوري. ويُتوقّع أن يؤدي هذا المسعى إلى توفير نحو 26,800 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتُشارك سالك في هذه المنصة بهدف تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن نقاط التشغيل المختلفة، مثل بوابات التعرفة المرورية، من خلال شراء أرصدة الكربون للمشاريع التي تُسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتسعى سالك من خلال هذه المنصة لتقديم مساهمة ملموسة في رفع مستوى الوعي حول التغيّر المناخي وتعزيز التزامها بممارسات الأعمال المستدامة.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «نُعرب عن فخرنا بالتعاون مع منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يؤكّد على التزامنا بدعم رؤية الدولة ودفع عجلة التغيير البيئي. ويُعدّ هذا التعاون خير دليل على التزامنا بالاستدامة، ما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ومن خلال المشاركة النشطة في تداول أرصدة الكربون، نسعى جاهدين لتقليل بصمتنا البيئية، والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتمهيد الطريق نحو مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة».

وشهدت منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية الجديدة عملية تداول تجريبية في الفترة من 5-11 ديسمبر. وتؤدي المنصة دوراً جوهرياً في تعزيز الوعي بالتغير المناخي في الدولة بصفتها أداة ً فعّالة تُتيح لشركة «سالك» والمشاركين الآخرين المشاركة في شراء وبيع أرصدة الكربون المستمدة من مشاريع معتمدة تحدّ من الانبعاثات.

ويكتسب التزام المشاركين، ومن بينهم «سالك»، بمنصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون أهمية كبيرة في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لخفض الانبعاثات. ويرمز كل رصيد إلى تعويض يعادل طناً واحداً مكافئاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.