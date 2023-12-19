«إيهانغ» الصينية عضواً في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

أعلنت شركة «إيهانغ القابضة»، الرائدة في مجال تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة، عن توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر الانضمام إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي. كما وقعت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، التابعة لشركة تي إتش سي القابضة للتكنولوجيا «THC»، الذراع التكنولوجية لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة.

وتهدف الشراكة طويلة الأمد إلى تطوير خدمات التنقل الذكي للركاب عبر توفير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتعزيز الخدمات اللوجستية الجوية وإدارة المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي - الذي يقع في مدينة مصدر وتتولى إدارته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار – إلى جعل العاصمة الإماراتية مركزاً رئيسياً للمركبات الذكية وذاتية القيادة، حيث يوفر المجمع ضمن إطار تنظيمي داعم، المرافق والخدمات المبتكرة التي تتبني أحدث تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وبموجب الشراكة، ستوفر «إيهانغ» طائراتها الحاصلة على أول شهادة في العالم لطائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية «eVTOL» من إدارة الطيران المدني الصينية في السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعمل «وينجز للخدمات اللوجستية» وشركة «إيهانغ» على تسهيل عملية الاعتماد والعمليات المحلية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من طراز EH216 في دولة الإمارات، ويشمل ذلك كلاً من الطراز EH216-S، وEH216-L، وEH216-F، والتي تم تصميمها لنقل الركاب، والخدمات اللوجستية الجوية، إلى جانب مكافحة الحرائق.

وتخطط شركة «وينجز للخدمات اللوجستية» لشراء ما يصل إلى 100 طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية من طراز EH216 من شركة «إيهانغ»، والتي من المقرر أن يبدأ تسليمها في الربع الأول من عام 2024.

وبهذه المناسبة، عبر محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، عن سعادته للتعاون مع شركة «إيهانغ» في تأسيس أولى عملياتها الدولية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي توفير الطيران الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الآلاف من فرص العمل في المنطقة خلال العقد المقبل».

وأضاف الظاهري: «نعبر عن فخرنا بالمشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، ونؤكد سعينا لتطوير تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة لنقل الركاب والتنقل، إلى جانب تعزيز الخدمات اللوجستية وإدارة المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه، قال هوازهي هو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيهانغ»: «يشرفنا الحصول على عضوية مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، وعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة عبر شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، الأمر الذي يتماشى مع أهدافنا لتوسيع عملياتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أننا أول شركة على مستوى العالم تحصل على شهادة طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية «eVTOL» من إدارة الطيران المدني الصينية، فإننا حريصون على توفير تقنياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نسعى إلى العمل مع «وينجز للخدمات اللوجستية» من أجل تعزيز خدمات التنقل الجوي الآمن والذكي والصديق للبيئة في المنطقة».