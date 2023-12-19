الشارقة تُواصل دعمها القطاع العقاري وتعزز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار

تؤكد إمارة الشارقة يوماً بعد يوم ريادتها وتطورها في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة، وجهوزيّة القطاع واستدامته وقدرته على المنافسة في جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار العقاري تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ موقع الشارقة ضمن أفضل المناطق الاقتصادية في العالم.

وتُواصل حكومة الشارقة دعمها القطاع العقاري في الإمارة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والمبادرات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشروعات والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الشارقة، وتنفيذ العديد من المشروعات التطويرية المستدامة التي تعزز نمو وازدهار القطاع العقاري في الإمارة.

وفي هذا السياق، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بخفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، إذ اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن «قرار المجلس التنفيذي في الإمارة الخاص بخفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024، سيسهم بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض، واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين، وهو الأمر الذي سيزيد نجاح المعرض وتحقيق أهدافه، كما سيؤدي هذا القرار إلى تحفيز القطاع العقاري في إمارة الشارقة، الذي شهد أداءً استثنائياً في الفترة الماضية، وزيادة الزخم الذي يحققه هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة والدولة، انسجاماً مع الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة الساعية لترسيخ مكانة الشارقة أفضل مدينة للعمل والعيش والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم».

وأوضح الشامسي أن القرار يهدف إلى دعم معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024 بشكل خاص، بتقديم حوافز إضافية للمطورين العقاريين، والمستثمرين الراغبين في شراء وتملك العقارات في الإمارة والاستثمار فيها، مشيراً إلى أن معرض الشارقة العقاري إيكرس شهد نمواً بنسبة 27% في نسخته السابقة في سنة 2022، في عدد المؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وكذلك شركات الاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات، وملاك العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشروعات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي، ونتوقع أن يزداد عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض هذا العام بفعل القرار الجديد الذي أصدره المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة.

وأوضح سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض أنه في ما يخص «خفض رسوم التسجيل» للمعاملات العقارية التي تتم في فترة معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 الذي تم الإعلان عنه من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة فسوف يكون له أثر كبير في دفع حركة البيع وتسويق العقارات في إمارة الشارقة وأتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود للتطوير العقاري في إمارة الشارقة وهذا الشكر موصول لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد حفظه الله ورعاه على موافقته الكريمة على هذا القرار. وأضاف إن القرار الحسم من رسوم التسجيل العقاري في فترة المعرض سيساعد على إعطاء زخم كبير للمعرض ويشجع الباحثين عن فرص الاستثمار العقاري والتملك على زيارة المعرض كما أنه سيشجع المطورين العقاريين على أن يكون لهم مشروعات مطروحة في فترة المعرض وعروض متميزة في فترة المعرض.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «أن القرار يدعم المستثمرين في العقارات الراغبين في التملك من مختلف الجنسيات عبر خفض رسوم البيع والشراء، كما يسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقاري واستدامة نموه عبر ترسيخ عوامل الحد من تضخم الأسعار، وإتاحة الفرصة لأوسع شريحة من الاستفادة من نهضة سوق العقارات». وتابع القصير: «بفضل الرؤية السديدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت أسواق الدولة وبيئة أعمالها الأكثر جاذبية للمستثمرين ورواد وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم».

وقال ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا العقارية «بصفتنا أحد المطورين العقاريين المشاركين في هذا الحدث، نتقدم بعظيم تقديرنا للمجلس التنفيذي بالشارقة لسعيه الدائم لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل ما يمكن لدعم وتشجيع القطاعات المختلفة في الإمارة وبما يسهم في خدمة المجتمع وتحديداً قراره اعتماد خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في المعرض والتي تبلغ نسبته 50% ما سيسهم بشكل إيجابي في تشجيع حركة البيع والشراء في فترة المعرض وسيحقق الاستفادة القصوى لطرفي العملية الشرائية كونها فرصة عظيمة لإبرام اتفاقيات البيع المباشر والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين الذين يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي المحصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة».

وأكد حسين الجنيدي عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أحد كبار المطورين العقاريين بالدولة نتوقع أن تشهده دورة 2024 من المعرض، تشجيع جميع المهتمين بالتملك والاستثمار العقاري في الإمارة على حضور المعرض للشراء من المطورين مباشرة في فترة المعرض والاستفادة من هذه الحسوم الحصرية وما لذلك من تأثير في تنشيط حركة السوق العقاري في الإمارة.

وأفاد عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة ريبورتاج العقارية وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في الدولة المشاركة في المعرض بأن القرار يبرز التفهم العميق لاحتياجات المستثمرين، ويُعزز فرص الاستثمار في العقارات بشكل عام، كما نأمل أن يشجع هذا الخفض في الرسوم المتعلقة بالبيع والشراء على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما نأمل أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي في قطاع العقارات في دولة الإمارات، وقد يعزز جاذبية المنطقة بشكل أوسع. تلك الخطوة قد تدفع بالمستثمرين الإقليميين والدوليين إلى التفكير في التوسع في السوق العقاري الإماراتي.

ويُنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسيعقد في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 17-20 يناير المقبل، وسط مشاركة واسعة تضم نخبة متنوعة من كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري في الدولة والمنطقة جنباً إلى جنب مع العارضين الجدد الذين يشاركون في المعرض أول مرة بناءً على ما حققه المعرض من نجاح في دوراته السابقة.