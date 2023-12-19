غرفة رأس الخيمة تبحث مع اتحاد الصناعة الهندية آفاق التعاون التجاري

استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة أخيراً، وفداً يضم تسعة من كبار المدراء التنفيذيين، لكبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة بالهند يمثلون اتحاد الصناعة الهندي، حيث التقى الوفد بمساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة إيمان الهياس، بحضور مسؤولي إدارة الترويج بالغرفة، وتبادل الطرفان خلال اللقاء الحرص على المزيد من التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بإمارة رأس الخيمة، ومن جهتها رحبت الهياس بوفد رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين بجمهورية الهند، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات، باعتبارها منصة لبحث فرص التعاون المشترك في طيف واسع من القطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن مثل هذه اللقاءات تنسجم مع أهداف الغرفة في تسهيل تعاون القطاع الخاص بين الإمارات وكل الدول في القطاعات كافة، مستعرضة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، مشيرة إلى أنه ما زال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية، التي توفرها الاتفاقية المعززة للوصول إلى الأسواق الإماراتية بوجه عام وأسواق إمارة رأس الخيمة بوجه خاص.

وأشارت الهياس إلى أن هذا اللقاء مع اتحاد الصناعة الهندي، يأتي في إطار جهود غرفة رأس الخيمة لتعزيز التعاون مع كل الجهات المحلية والدولية، لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالإمارة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيدة بالعلاقات المتنامية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والهند، ومؤكدة أن العلاقات الإماراتية الهندية هي الأقوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عاماً، إذ تعد الإمارات الآن ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة لصادرات الهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وفيما يخص رأس الخيمة فتعد الهند أكبر الشركاء التجاريين لإمارة رأس الخيمة، حيث تصدرت باقي الدول من حيث حجم التبادل التجاري مع إمارة رأس الخيمة، والذي بلغ لعام 2022 حوالي 2 مليار و805 ملايين درهم إماراتي، لينمو بنسبة 16% عن العام الأسبق (2021)، حيث كانت قيمته 2 مليار و425 مليون درهم إماراتي، وقد استحوذت الصادرات على الجزء الأكبر من حجم التبادل التجاري، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى الهند ملياراً و813 مليون درهم إماراتي، وشكلت 65% من حجم التجارة الكلي، كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى الهند حوالي 54 مليون درهم إماراتي وشكلت 2% من حجم التجارة، أما الواردات من الهند فقد بلغت 938 مليون درهم إماراتي وشكلت 33% من حجم التجارة الكلي بين الهند ورأس الخيمة.

ومن جانبه أشاد وفد اتحاد الصناعة الهندي بحفاوة وحسن الاستقبال من قبل قيادات الغرفة ومسؤوليها، لافتاً إلى جملة المقومات الاقتصادية التي تمتلكها إمارة رأس الخيمة، والتي تعزز من نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بالإمارة، مؤكداً ضرورة التنسيق مستقبلاً لتبادل الوفود الاقتصادية، وزيادة حجم التعاون بين غرفة رأس الخيمة واتحاد الصناعة الهندية، علاوة على عقد الشراكات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في البلدين الصديقين، مؤكدين أن العلاقات الإماراتية والهندية تعد نموذجاً للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل، لافتين إلى أن هذا اللقاء سيتبعه فتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.