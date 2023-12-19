أرادَ تطلق خدمة «يَلّا» حلاً كهربائياً مستداماً للتنقل الحضري

أطلقت أرادَ، رائدة التطوير العقاري المبتكر في الإمارات، أخيراً خدمة «يَلّا»، والتي تمثل حلاً كهربائياً مستداماً للتنقل الحضري الذي يتيح سهولة الحركة بطريقة صديقة للبيئة للمقيمين والزوار في مجتمعات الشركة. وقد تم إطلاق خدمة يلا للمرة الأولى في مجتمع الجادة المتكامل بقلب الشارقة، بحيث تتيح للمستخدمين استئجار الدراجات والسكوترات الكهربائية بسرعة وسهولة عبر تطبيق وموقع متخصصين.

إن طرح خدمة يلا في الجادة، أكبر مجتمع حضري متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة والذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع، سيتيح للمقيمين والزوار سهولة التنقل بين الأحياء والضواحي والشوارع ضمن المجتمع بطريقة سهلة ومستدامة توفر بديلاً فعالاً عن استخدام السيارات.

وسيكون استئجار الدراجات والسكوترات الكهربائية عبر خدمة يلا متاحاً للبالغين من عمر 18 عاماً فما فوق في عدد من المواقع المختارة في الجادة بالإضافة إلى توفير المواقف ومحطات الشحن. وسوف تكون الشحنة الواحدة كافية للسفر مسافة 50 كيلومتراً باستخدام دراجة يلا الكهربائية بمساعدة نظام البدالات التقليدي ومسافة 20 كيلومتراً باستخدام السكوتر الكهربائي.

وستعزز خدمة يلا من عملية التنقل الحضري باعتبارها توفر تقنية ركوب فعالة ومريحة تخفف من حركة المرور وتحد من تلوث الهواء. وقد تم تجهيز جميع الدراجات والسكوترات بمصابيح أمامية وأوضاع قيادة رقمية وبحدود سرعة لا تتجاوز 25 كم/ساعة بحيث تتيح وسيلة آمنة ومريحة للتنقل في أرجاء المكان.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أراد: «يمثل حل يلا للتنقل الحضري إضافة قيمة لنموذج المدينة الذكية المستدامة في الجادة؛ فبالإضافة إلى توفير بديل اقتصادي للسيارات، تقدم خدمة يلا حلاً يقلل من الانبعاثات الكربونية ويشجع على عيش نمط حياة صحي ونشط. كما ويتماشى ذلك مع أهداف دولة الإمارات للحد من البصمة الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030».

وقد تم تفعيل الدراجات والسكوترات الكهربائية من يلا بشكل تجريبي خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجادة، وقد شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً وأصداء إيجابية كبيرة من جانب المقيمين والزوار الذي اغتنموا الفرصة لاستكشاف الشوارع المزدانة بالأشجار والحدائق الخضراء الفسيحة في مجتمع الجادة.

هذا، ويعد التنقل الكهربائي أحد العناصر الرئيسية ضمن خطط أراد لبناء مدينة ذكية في الجادة، بالإضافة إلى استخدام حلول الطاقة الشمسية الذكية، والحلول الذكية لإدارة النفايات وحركة المرور، فضلاً عن طرح «المسار المستدام» المخصص للمركبات الكهربائية. كما يتم رفد كل وحدة سكنية يتم بيعها بالجادة بباقة من التقنيات القياسية للمنازل الذكية.

ويضم مجتمع الجادة الحائز على العديد من الجوائز في مجمله 25.000 وحدة سكنية، وسوف يساهم عند اكتماله بتغيير المشهد الحضري في إمارة الشارقة، مع باقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدان للمكاتب والشركات، والتي تقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية لتوفير تجربة معيشية استثنائية.