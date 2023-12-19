«بايبت» تستشرف من دبي مستقبل التعاون في قطاع العملات الرقمية

أعلنت «بايبت» Bybit، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، عن افتتاح أبواب مساحتها المبتكرة المدعوّة The Crypto Ark Space ضمن مقرها العالمي بدبي. وتمثل هذه المساحة مركزاً ملهماً للعملاء وعشاق الويب 3.0 والمتداولين من مختلف الفئات وتوفر بيئة تعاونية بناءة ومساحة للتعلّم وتوطيد العلاقات.

وتجسد المساحة الجديدة رؤية «بايبت» الرامية لترسيخ العلاقات الوثيقة في مجتمع العملات الرقمية ورفد جميع المعنيين فيه بفرص التعلم الثمينة. وستكون Crypto Ark Trading Academy أول مزايا هذا المركز الجديد، وهي عبارة عن مبادرة طموحة لأكاديمية تعليمية متميزة، تم تأسيسها لتقدم عاماً دراسياً من ثلاثة فصول مع دروس أسبوعية. وبدءاً من طلاب المرحلة الثانوية إلى الكوادر الجامعية والتعليمية، ستكون الأكاديمية ركناً رئيسياً ضمن مجال التعليم المرتبط بالعملات الرقمية.

ولإثراء ما تقدمه من فوائد، سترحب المساحة أيضاً بـCrypto Kid، المتداول الشاب والمحلل الفني الشهير عالمياً، إذ سيقوم بتنظيم ندوات أسبوعية. وباعتباره بدأ رحلته في عالم التداول من مصروفه الخاص، نجح Crypto Kid، الذي يحمل اسم «إيفي»، اليوم بتأسيس واحدة من أسرع قنوات اليوتيوب نمواً في عالم العملات الرقمية. فقصته تلك ليست ملهمة فحسب، بل تعكس أيضاً الطبيعة الشاملة لعالم العملات الرقمية التي لا تعرف أي حدود.

وقال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: «ترسي مساحةThe Crypto Ark Space معياراً جديداً في سبل التعليم المرتبط بالعملات الرقمية وأدوات تعزيز تفاعل مجتمع هذا القطاع. فهدفنا هو استشراف المستقبل الذي يتمتع فيه الجميع بوصول يسير للمعارف الضرورية لتحقيق النجاح في عالم العملات الرقمية».

وتم تصميم ندوات الأكاديمية، التي تنعقد كل يوم خميس من الساعة 7:00 ولغاية 8:30 مساءً، لتكون قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال العملات الرقمية مع توفير بيئة تفاعلية مثمرة. وإضافة للتجربة الشخصية، ستضمن Bybit الشمول من خلال تسجيل هذه الجلسات، لتتيح للجمهور المشاركة في الرحلة التعليمية عن بعد.