تغريم رولكس 91.6 مليون يورو بسبب حظرها البيع عبر الإنترنت

أعلنت هيئة المنافسة في فرنسا فرض غرامة قدرها 91.6 مليون يورو على الفرع الفرنسي لـ«رولكس»، بسبب منع الشركة السويسرية لصناعة الساعات موزعيها من بيع منتجاتها عبر الإنترنت «لأكثر من عشر سنوات».

وبناء على طلب اتحاد صناعة الساعات والمجوهرات وشركة المجوهرات «بيلغران وأبناؤه» Pellegrin & Fils، اعتبرت الهيئة في بيان «أن شروط عقد التوزيع الانتقائي الذي يربط رولكس فرنسا بموزعيها، تمثل اتفاقاً رأسياً يقيّد المنافسة».

واعتبرت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا أن هذه الممارسات «خطرة، لأنها تصل إلى حد إغلاق قناة تسويق، على حساب المستهلكين والموزعين، في حين أن التوزيع عبر الإنترنت يشهد منذ خمسة عشر عاما طفرة متنامية على صعيد المنتجات الفاخرة، بما في ذلك الساعات».

وأضافت الهيئة «مع أخذ مدتها (أكثر من عشر سنوات) وطبيعتها في الاعتبار، تعلن الهيئة عن عقوبة قدرها 91.6 مليون يورو» بحق رولكس فرنسا، وتحمّل شركة «رولكس القابضة إس إيه» و«رولكس إس إيه» ومؤسسة «هانز ويلزدورف» (كيانات أخرى من المجموعة السويسرية) «مسؤولية بالتكافل والتضامن عن دفع الغرامة».

ولتبرير الحظر المفروض على المبيعات عبر الإنترنت، أشارت رولكس إلى الرغبة في الحفاظ على صورتها ومحاربة التزييف.

وفيما رأت الهيئة أن هذه المخاوف مشروعة، اعتبرت أن الحظر الكامل على المبيعات عبر الإنترنت لا «يتناسب» مع الأهداف المنشودة.

وتأتي الغرامة البالغة 91.6 مليون دولار التي صدرت الثلاثاء بعد أسبوع من فرض عقوبة قدرها أربعة ملايين يورو على شركة إنتاج الشاي «مارياج فرير»، والتي عوقبت بسبب حظرها - على وجه الخصوص - بيع منتجاتها عبر الإنترنت.