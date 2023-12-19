ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات الحكومية بعد تعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبيانات أكدت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة تزامنا مع ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في نيويورك قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع توقع المستثمرين بأن تبدأ البنوك المركزية الكبرى ومنها مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد مؤشر شركات السفر والترفيه 1.8 بالمئة متصدرا مكاسب القطاعات في أوروبا، يليه مؤشرا قطاعي التعدين والخدمات المالية.

وأكدت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد إلى 2.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن ترتفع ضغوط الأسعار مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وقال مايكل فيلد استراتيجي السوق الأوروبية في مورننج ستار "مع وجود التضخم الآن قرب مستوى اثنين بالمئة المستهدف، فإن تركيز البنك المركزي الأوروبي سيتحول بالتأكيد الآن إلى إبقاء اقتصاد منطقة اليورو على قيد الحياة، وهو الاقتصاد الذي كان يتأرجح على حافة الركود في عام 2023".

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في وقت ما في عام 2024، مؤكدا من جديد ضرورة تراجع التضخم إلى اثنين بالمئة بحلول 2025 على أبعد تقدير.

ومدفوعا بالتفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب للشهر الثاني في ديسمبر كانون الأول مع الصعود 12.4 بالمئة للعام.

وارتفع سهم يو.بي.إس 3.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاستثمار سيفيان كابيتال عن حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وزاد سهم كوفيسترو 1.4 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستعد لرفع عرضها لشراء الشركة الألمانية لصناعة الكيماويات.

إلا أن سهم سوبر دراي في بريطانيا هوى 17.5 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن حذرت شركة بيع الملابس بالتجزئة من تراجع الأرباح السنوية.

