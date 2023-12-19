4.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 613 مبايعة بقيمة 4.11 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 2.77 مليار درهم و578 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة القوز الرابعه تليها مبايعة بقيمة 31.29 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 121.22 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13.9 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 54.17 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة منخول وأخيرا مبايعة بقيمة 48.22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 99.23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 49.64 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 82.47 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 279.52 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 55.09 مليون درهم و89 رهن فلل وشقق بقيمة 224.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 82.83 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 30.5 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 341.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 90.9 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 72.83 مليون درهم.
MENAFN19122023000110011019ID1107629156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.