4.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 613 مبايعة بقيمة 4.11 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 2.77 مليار درهم و578 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة القوز الرابعه تليها مبايعة بقيمة 31.29 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 121.22 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13.9 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 54.17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة منخول وأخيرا مبايعة بقيمة 48.22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 99.23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 49.64 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 82.47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 279.52 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 55.09 مليون درهم و89 رهن فلل وشقق بقيمة 224.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 82.83 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 30.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 341.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 90.9 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 72.83 مليون درهم.