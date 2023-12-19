بوتين: روسيا مستعدة للدخول في محادثات بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الثلاثاء" إن روسيا مستعدة للدخول في محادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا بشأن مستقبل أوكرانيا إذا كانوا يرغبون في ذلك لكن موسكو ستدافع عن مصالحها الوطنية.

وقال بوتين، الذي أرسل قوات إلى أوكرانيا في عام 2022، مرارا إنه مستعد للحديث عن السلام، على الرغم من أن المسؤولين الغربيين يقولون إنه ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر قبل أن يبذل جهدا حقيقيا.

وقال بوتين خلال اجتماع لقادة الدفاع في موسكو "في أوكرانيا، هل أولئك الذين يتعاملون بعدوانية تجاه روسيا، وفي أوروبا والولايات المتحدة، هل يرغبون في التفاوض؟ دعوهم "يفعلوا ذلك". لكننا سنتفاوض بما يعود بالنفع على مصالحنا الوطنية".

وأوضح "لن نتخلى عما نملكه"، مضيفا أن روسيا لا تنوي القتال مع أوروبا.

وتسيطر روسيا على حوالي 17.5 % من الأراضي المعترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وقالت العام الماضي إن المناطق الأربع الإضافية في أوكرانيا التي تسيطر عليها قواتها جزئيا هي جزء من روسيا وتقول كييف إنها لن تركن إلى الراحة قبل طرد آخر جندي روسي من أوكرانيا.

روسيا في الحرب

كان بوتين يتحدث في اجتماع لوزارة الدفاع حضره كبار القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف وألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الاتحادي.

وقال بوتين إن القوات الروسية تمتلك الآن زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وأضاف "لن نتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة" لكنه أضاف أن روسيا بحاجة إلى تحسين الاتصالات العسكرية والاستطلاع والاستهداف وقدرات الأقمار الصناعية.

وتابع أن صناعة الدفاع الروسية تستجيب بشكل أسرع من نظيرتها في الغرب، وأن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية والحفاظ على جاهزيتها القتالية على مستوى عالٍ.

وقال شويجو إن إنتاج روسيا من الدبابات تضاعف منذ فبراير شباط 2022 بمقدار 5.6 مثل والطائرات المسيرة بمقدار 16.8 مثل وقذائف المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

وأضاف أن روسيا استقطبت 490 ألف جندي بطريقي التعاقد والتطوع في عام 2023. وفي العام المقبل، ستحاول روسيا زيادة عدد الجنود المتعاقد معهم إلى 745 ألفا.

وتابع أن القوات الروسية زرعت حقول ألغام على مساحة 7000 كيلومتر مربع في أوكرانيا بعضها بعرض يصل إلى 600 متر إلى جانب 1.5 مليون حاجز مضاد للدبابات وألفين كيلومتر من الخنادق المانعة لحركة الدبابات.

وقال بوتين إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "غير مقبولة بالنسبة لروسيا في غضون 10 سنوات ولا في خلال 20 سنة".