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مصابون من قوات الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم

12/19/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت القناة 13 العبرية ، الثلاثاء ، بأن جنودا مصابين من قوات الاحتلال رفضوا زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا.

في سياق متصل ، قال منظمة معاقي جيش الاحتلال ، اليوم الثلاثاء ، ان المشافي الإسرائيلي تسرح جنود الاحتلال المصابين أسرع مما هو مطلوب بسبب عدد المصابين الكبير الذي يصل الى المستشفيات.

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