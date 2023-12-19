مصابون من قوات الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت القناة 13 العبرية ، الثلاثاء ، بأن جنودا مصابين من قوات الاحتلال رفضوا زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا.

في سياق متصل ، قال منظمة معاقي جيش الاحتلال ، اليوم الثلاثاء ، ان المشافي الإسرائيلي تسرح جنود الاحتلال المصابين أسرع مما هو مطلوب بسبب عدد المصابين الكبير الذي يصل الى المستشفيات.

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