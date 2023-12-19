مندوب الصين بمجلس الأمن: يجب وقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن أهالى غزة يفتقرون لأساسيات الحياة، مضيفا أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة فى غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة.

وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن، أن التصعيد فى غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، مضيفا أنه يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.



