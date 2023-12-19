وزارة الخارجية بالمملكة تدشن تأشيرة السعودية KSA VISA

MENAFN - Youm7) دشّن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية بالسعودية، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم الثلاثاء، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية" (KSA VISA)، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المنصة الوطنية تربط أكثر من 30 وزارة وهيئة والقطاع الخاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.



وأشارت إلى أنه من أهم الإجراءات التي تمت على المنصة، إتمام أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كما تمت إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي مُحدَّث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.



