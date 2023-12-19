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أمير الكويت يوجه الشكر لملوك ورؤساء وقادة العالم للعزاء في وفاة الأمير الراحل

12/19/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره ووافر تقديره إلى أصحاب الجلالة وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الدول العربية وزعماء دول العالم


كما أعرب أمير الكويت عن خالص الشكر اليوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى رئيس البرلمان العربي وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى مدير منظمة الصحة العالمية وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي (الفاو) وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي وإلى كافة رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية (N.G.O) على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية أو البيانات .


وثمن أمير الكويت هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت وكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكافة المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية ومتمنيا للجميع دوام الصحة وموفور العافية.







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