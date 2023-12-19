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الجيش الأردني يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة

12/19/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال مصر.
وضمت الطائرة، والتي أرسلت تنفيذاً للتوجيهات الملكية، العديد من المواد والاحتياجات الأساسية والطرود والملابس الشتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
ويأتى إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التى تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل فى القطاع.








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