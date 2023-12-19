الجيش الأردني يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة

الجيش الأردني يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة
التاريخ
12/19/2023 2:39:11 PM
(MENAFN
- Youm7) أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال مصر. وضمت الطائرة، والتي أرسلت تنفيذاً للتوجيهات الملكية، العديد من المواد والاحتياجات الأساسية والطرود والملابس الشتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع. ويأتى إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التى تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة. يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل فى القطاع.
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