جماعة الحوثي: التحالف يهدف لتشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) قالت جماعة الحوثي إن التحالف يهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.





وأضافت جماعة الحوثي اليمنية، نقلا عن القاهرة الإخبارية، أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني.





وتابع جماعة الحوثي أننا لا نمثل أي تهديد لأي دولة لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو المواني الإسرائيلية.







