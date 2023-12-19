جماعة الحوثي: التحالف يهدف لتشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) قالت جماعة الحوثي إن التحالف يهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضافت جماعة الحوثي اليمنية، نقلا عن القاهرة الإخبارية، أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني.
وتابع جماعة الحوثي أننا لا نمثل أي تهديد لأي دولة لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو المواني الإسرائيلية.
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