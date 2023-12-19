شينخوا: فوز الرئيس السيسي بفترة ولاية جديدة يضمن استقرارا كبيرا لمصر

MENAFN - Youm7) أكد محللون مصريون أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة يضمن استقرارا كبيرا لمصر.



وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن المصريين أيدوا الرئيس السيسي حتى قبل المعركة الانتخابية لجملة اعتبارات من بينها حاجة الدولة لقيادة متزنة لتوفير الأمن والاستقرار للبلاد، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي يتمتع بـ "وزن وثقل وكاريزما أمام باقي المرشحين"، مؤكدا أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة سيعطي فرصة لاستكمال مشروعه الوطني القائم على فكرة الاستقرار السياسي والأمني، كما يضمن استقرارا كبيرا لمصر في ظل اشتعال الأوضاع في المحيط الإقليمي خاصة في قطاع غزة والسودان وليبيا.



وأشار المحلل السياسي إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء جيدة دون مخالفات أو أزمات بسبب حرفية ومهنية الهيئة العليا للانتخابات، وكان هناك إقبال جيد وملحوظ من المصريين على المشاركة في الانتخابات.



من جانبه، أرجع الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الدكتور مختار غباشي فوز الرئيس السيسي في الانتخابات إلى فكره وقوته خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع الواقع الإقليمي والدولي بالإضافة إلى أن الكثير من المصريين يرون أنه ضمان لاستقرار البلاد في ظل هذه الأوضاع المتوترة، مشيرا إلى أن فوزه بفترة رئاسية جديدة يعزز التأكيد الاستقرار في مصر على الرغم من الحروب الدائرة في الدول المحيطة بها.



وأشار إلى خطة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة قسرا إلى شبه جزيرة سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لن توافق بأي شكل من الأشكال علي التهجير القسري للفلسطينيين.



وحول الانتخابات الرئاسية، رأى الدكتور الغباشي أن الانتخابات جرت بشكل جيد جدا دون مخالفات خلال عملية التصويت وفي ظل وجود 14 منظمة دولية وإقليمية و62 منظمة مجتمع مدني محلية كانت تتابع الانتخابات.



بدوره، قال مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات أبوبكر الديب إن مصر وضعت خطوطا مهمة وعريضة للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وعدد من الدول والمؤسسات المانحة وهي تسير على هذا النهج بثبات واستقرار وتحقق نجاحات بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية وخروجها بشكل لائق ومتميز للغاية يعطى أملا وتفاؤلا للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية إزاء المستقبل الاقتصادي لمصر واستكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 وشمل العديد من أوجه الحياة الاقتصادية.



وتوقع الديب انتعاشة اقتصادية قوية نظرا لتفاؤل المستثمرين والمؤسسات المالية بنتائج الانتخابات التي عكست رغبة الشعب في التكاتف خلف قيادة الرئيس السيسي لعبور المرحلة سياسيا واقتصاديا، خاصة أن الشعب يدرك التحدي الاقتصادي وظروف المرحلة الحالية.