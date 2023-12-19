اتحاد العمال يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لإدارة فرعا للجامعة العمالية

(MENAFN
- Youm7) يوقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة محمد جبران، غدا الأربعاء، مذكرة تعاون و تفاهم مه اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى، لإدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال.
وأكد محمد جبران، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة التى تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشأتها.
واشار جبران، أن بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر و اتحاد الصناعات المصرية يهدف الي تفويض اتحاد العمال لاتحاد الصناعات المصرية فى إدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، وفق احتياجات الصناعه ومتطلبات سوق العمل.
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