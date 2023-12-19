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اتحاد العمال يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لإدارة فرعا للجامعة العمالية

12/19/2023 2:39:07 PM
(MENAFN- Youm7) يوقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة محمد جبران، غدا الأربعاء، مذكرة تعاون و تفاهم مه اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى، لإدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال.





وأكد محمد جبران، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة التى تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشأتها.





واشار جبران، أن بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر و اتحاد الصناعات المصرية يهدف الي تفويض اتحاد العمال لاتحاد الصناعات المصرية فى إدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، وفق احتياجات الصناعه ومتطلبات سوق العمل.




















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