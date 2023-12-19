جهاز المخلفات: حطب القطن والذرة بديل للفحم فى مصانع الأسمنت

(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لعيدان حطب القطن والذرة من خلال مصانع الأسمنت، حيث تبين أنها تصلح كوقود بديل، فى إطار اهتمام وزارة
البيئة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، تلك التى كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء.
وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تحليل الصيغة الحرارية، لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الأسمنت، سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة، وذلك من خلال توفير مدخل جديد للوقود البديل فى تلك المصانع، والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، وسيؤدى إلى
توفير عائد مادي مجزي للفلاح،
من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزها بالفرم والكبس.
وأشار العربى إلى أنه تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز، حيث أن
وزيرة البيئة
وجهت بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم
و كبس المخلفات الزراعية،
والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.
وقال العربى:" إنه ضمن سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر، والحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والاعلاف والاسمدة، و إمكانية
يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الاعلاف لتسمين المواشي وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية".
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