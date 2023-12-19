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جهاز المخلفات: حطب القطن والذرة بديل للفحم فى مصانع الأسمنت

12/19/2023 2:39:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لعيدان حطب القطن والذرة من خلال مصانع الأسمنت، حيث تبين أنها تصلح كوقود بديل، فى إطار اهتمام وزارة
البيئة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، تلك التى كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء.



وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تحليل الصيغة الحرارية، لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الأسمنت، سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة، وذلك من خلال توفير مدخل جديد للوقود البديل فى تلك المصانع، والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، وسيؤدى إلى
توفير عائد مادي مجزي للفلاح،
من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزها بالفرم والكبس.



وأشار العربى إلى أنه تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز، حيث أن
وزيرة البيئة
وجهت بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم
و كبس المخلفات الزراعية،
والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.



وقال العربى:" إنه ضمن سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر، والحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والاعلاف والاسمدة، و إمكانية
يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الاعلاف لتسمين المواشي وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية".
















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