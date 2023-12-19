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إعلام إسرائيلي: جنود جرحى بمستشفى شيبا يرفضون لقاء نتنياهو

12/19/2023 2:39:04 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن جنود جرحى بمستشفى شيبا يرفضون لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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