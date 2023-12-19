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زيلينسكى: الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا وستفى بوعودها

12/19/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تخون" أوكرانيا، رغم القلق المتزايد من تراجع المساعدة الغربية لكييف في وجه الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي: "أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا"، مشدداً على أن واشنطن "ستفي" بوعودها.

وفى سياق آخر، أكد وزيرالخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، الذى يزور باريس حاليا، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستدعمان
أوكرانيا
طالما كان ذلك ضروريا.

وقال كاميرون ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا "إن لندن وباريس كانتا داعمتين قويتين لأوكرانيا وستظلان كذلك، طالما كان ذلك ضروريا"..مضيفا : "أنه إذا استمر هذا الدعم ليس لدي شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر هذا الصراع الروسي الأوكراني".

وأشار إلى أنه في بداية الصراع فشلت روسيا في تحقيق أهدافها ثم جاءت المقاومة المدوية للأوكرانيين الذين صدوا الروس..قائلا : "أما الفصل الثالث من الصراع هو الأصعب في حين تواجه أوكرانيا صعوبات على أرض المعركة في مواجهة القوات الروسية لكن الفصل الرابع لايزال بحاجة إلى الكتابة ، ونحن بحاجة للتأكد من أنه مكتوب على نحو صحيح".

ومن جانبها .. أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب منذ بداية الأزمة لضمان عدم فوز "العدوان الروسي" في هذه الحرب..قائلة :"نأمل في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ، من الواضح أن مصير أوكرانيا على المحك، وكذلك أمن القارة الأوروبية".

وفى وقت سابق، دعا وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، لزيادة التنسيق الأوروبى لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة خاصة فى غزة وأوكرانيا.


وقال كاميرون - قبيل زياته لباريس وروما المقرره اليوم وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "بينما نواجه بعضًا من أكبر التحديات التي يواجهها الأمن الدولي في حياتنا، يجب أن تكون استجابتنا تتسم بالقوة والمرونة مع حلفائنا الأوروبيين".. مضيفا :"بالتزامن مع الوضع الإنساني اليائس في غزة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز تحالفاتنا والتأكد من أن صوتنا مسموع".










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