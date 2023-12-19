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النمسا: تضاعف إصابات فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي

12/19/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الصحة النمساوية حدوث ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاليا مشيرة إلى وجود 14 ألفا و573 شخص في إجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا .



وقال بيان لصندوق التأمين الصحي النمساوي التابع للوزارة اليوم الثلاثاء أن الاصابات الحالية تمثل ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا في تكدس المستشفيات.



وأضاف البيان أنه في غضون أسبوعين زادت حالات مرضى كوفيد-19 بنسبة تزيد عن 40 بالمائة إضافة إلى نمو أعداد مرضى أمراض الجهاز التنفسي ولكن على النقيض من السنوات السابقة لم يعد ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص في وحدة العناية المركزة.












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