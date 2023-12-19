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الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا للسيدات لكرة السلة

12/19/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Youm7)
يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن وجميع أعضاء النادي بعد تحقيق فريق كرة السلة للسيدات لقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي أقيمت على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.



ونجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الميناء الكيني بنتيجة 103-59 بعد أداء مميز طوال البطولة وتحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام
فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.












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