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ترتيب مجموعة بيراميدز فى دروى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز

12/19/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Youm7) تأزم موقف فريق بيراميدز فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى أول مشاركة له بالبطولة، بعدما خسر من فريق صن داونز بنتيجة 0 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالى..

1- صن داونز.. 7 نقاط.. + 3 فارق أهداف

2- مازيمبى.. 7 نقاط.. + 2 فارق أهداف

3- بيراميدز.. 4 نقاط.. - 2 فارق أهداف

4- نواذيبو.. 4 نقاط.. - 3 فارق أهداف

ويخوض بيراميدز المباراة المقبلة أمام مازيمبى فى الكونغو، ثم يستضيف نواذيبو فى القاهرة، مما يصعب موقفه فى فرص التأهل من دور المجموعات.








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