ترتيب مجموعة بيراميدز فى دروى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز

(MENAFN
- Youm7) تأزم موقف فريق بيراميدز فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى أول مشاركة له بالبطولة، بعدما خسر من فريق صن داونز بنتيجة 0 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
وأصبح ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالى..
1- صن داونز.. 7 نقاط.. + 3 فارق أهداف
2- مازيمبى.. 7 نقاط.. + 2 فارق أهداف
3- بيراميدز.. 4 نقاط.. - 2 فارق أهداف
4- نواذيبو.. 4 نقاط.. - 3 فارق أهداف
ويخوض بيراميدز المباراة المقبلة أمام مازيمبى فى الكونغو، ثم يستضيف نواذيبو فى القاهرة، مما يصعب موقفه فى فرص التأهل من دور المجموعات.
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