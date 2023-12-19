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كولر يمنح لاعبي الاهلي راحة من مران الغد

12/19/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.



وكان الفريق قد أنهى مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.



وشهد المران محاضرة فنية من جانب كولر للاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة، وطالبهم بطي صفحة المباراة السابقة والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، على المركز الثالث والميدالية البرونزية.












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