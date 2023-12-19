فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى رجال الطائرة

(MENAFN
- Youm7) فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 فى تاسع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .
بينما فاز فريق الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 3/0على صعيد نفس الجولة .
ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0، ثم الترسانة بنفس النتيجة، والشمس ثم دلفى، و المقاولون و اخيرا بتروجت مجددا و من بعده الترسانة
فى الجولة الماضية.
ويعد هذا الفوز الثامن
على التوالى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة، بعدما سحق ألعاب دمنهور فى انطلاق المسابقة ثم مصر للبترول وبعده الداخلية 3 /1 والصيد والطيران فى الجولة السابعة ثم مصر للبترول ، إلا أنه يتبقى له لقاء مؤجل أمام ألعاب دمنهور.
ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة للاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.
وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.
ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.
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