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فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى رجال الطائرة

12/19/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 فى تاسع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .



بينما فاز فريق الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 3/0على صعيد نفس الجولة .



ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0، ثم الترسانة بنفس النتيجة، والشمس ثم دلفى، و المقاولون و اخيرا بتروجت مجددا و من بعده الترسانة
فى الجولة الماضية.



ويعد هذا الفوز الثامن
على التوالى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة، بعدما سحق ألعاب دمنهور فى انطلاق المسابقة ثم مصر للبترول وبعده الداخلية 3 /1 والصيد والطيران فى الجولة السابعة ثم مصر للبترول ، إلا أنه يتبقى له لقاء مؤجل أمام ألعاب دمنهور.



ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة للاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.



وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.



المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.



المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.



المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.



ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.












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